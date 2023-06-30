Göztepe'nin yeni transferi Tuzlaspor'dan

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe en son Tuzlaspor'da forma giyen Ogün Bayrak'ı transfer ettiğini açıkladı.

Göztepe'nin yeni transferi Tuzlaspor'dan

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1998 doğumlu Ogün Bayrak ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ogün Bayrak'ın son olarak Tuzlaspor'da forma giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Keçiörengücü'nden bonservis bedeli ile transfer edilen ve son olarak Tuzlaspor forması giyen Ogün'ün Spor Toto 1. Lig kariyerinde 70 maç bulunuyor. Ogün Bayrak'a Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." (AA)

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