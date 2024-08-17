Göztepe Fenerbahçe maçında olay çıktı. Ali Koç yerde yuvarlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe Fenerbahçe maçında olay çıktı. Ali Koç yerde yuvarlandı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe Fenerbahçe maçında olaylar çıktı. Maçın devre arasında sahaya giren Ali Koç'a yabancı madde atılırken, Ali Koç yere düştü ve maç durdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe giderek bazı Fenerbahçeli taraftarlarla görüştü.

Bu taraftarlar, stadyuma giremeyen Fenerbahçelilerdi ve Ali Koç, onların sorunlarını dinlemek için tribüne yöneldi. Ancak, bu esnada Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a yabancı maddeler atıldı.

YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarların yanına gidip destek gösterdiği sırada yabancı maddelerin hedefi oldu.

Ali Koç sahada yürüdüğü sırada arkadan gelen bir kişi Ali Koç'u ittirdi ve Fenerbahçe Başkanı bu saldırının ardından yere düştü.

POLİSTEN MÜDAHALE GELDİ
Saha kenarındakii emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran kişiye müdahale ederek saha dışına aldı.

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