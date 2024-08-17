Brezilya'dan X'e tehdit. Elon Musk duyurdu: Derhal kapatma kararı verildi

X’in Küresel Hükümet İlişkileri departmanından yapılan açıklamada, Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'in, platformun ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymazsa tutuklama ile tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Moraes'in bu eylemi gizli bir emirle gerçekleştirdiği ve Yüksek Mahkeme’ye yapılan sayısız başvurunun dikkate alınmadığı ifade edildi.

BREZİLYA'DAN X'E TEHDİT

Ayrıca Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmediği ve Brezilyalı personelin, platform üzerindeki içerik engellemeleri konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmadığı halde tehdit edildiği vurgulandı.

Personelin güvenliğini koruma amacıyla Brezilya'daki ofisin derhal kapatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, X hizmetinin Brezilya'da sunulmaya devam edeceği ancak bu durumun sorumluluğunun tamamen Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

ELON MUSK DUYURDU

Elon Musk, kapatma kararına ilişkin X hesabından bir paylaşım yaptı. Musk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Brezilya'daki ???? ofisini kapatma kararı zordu, ancak alexandre'in (yasadışı) gizli sansür ve özel bilgi teslimi taleplerini kabul etmiş olsaydık, yaptıklarımızı utanmadan açıklamamızın bir yolu yoktu.