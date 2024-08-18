Göztepe Fenerbahçe maçında yeni skandal. Mert Hakan Yandaş'a saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe Fenerbahçe maçında yeni skandal. Mert Hakan Yandaş'a saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saldırıya uğradığı Göztepe maçında Mert Hakan Yandaş'a da saldırı girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanında oynadığı maçın yankıları devam ediyor.

Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmanın devre arasında kale arkasında bulunan taraftarların yanına gitmişti. Biletleri olmasına rağmen stada alınmayan taraftarlarına destek olan Ali Koç dönüşte saldırıya uğramıştı.

Boynunda akredite kartı olan bir kişi arkasından ittiği Ali Koç'un yerde yuvarlanmasına neden olmuştu. Bu görüntüler ile ilgili tartışmalar devam ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Göztepe maçı kadrosunda bulunmayan Mert Hakan karşılaşmayı takip etmek için kendisine ayrılan bölüme geçti.

Bu sırada Göztepeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a saldırmak isterken araya girenler buna engel oldu.

Tartışmanın neden çıktığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

whatsapp-image-2024-08-18-at-18-29-26.jpeg

İlgili Haberler
Sadettin Saran dayanamadı. Verilecek cevabı böyle açıkladı
Kulüpler Birliği'nde Ali Koç krizi. Kınama açıklamasına onay vermeyen kulüpler belli oldu
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Galatasaray Süper Lig'in yıldızına kanca attı. Ses getirecek transfer girişimi Spor
Galatasaray Süper Lig'in yıldızına kanca attı. Ses getirecek transfer girişimi
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Reuters'ın anketi ortaya çıktı Ekonomi
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Reuters'ın anketi ortaya çıktı
Fenerbahçe'den flaş hamle. Geldiği gibi gönderildi Spor
Fenerbahçe'den flaş hamle. Geldiği gibi gönderildi
Ordu’da patpatın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Ordu’da patpatın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
TIR'a arkadan çarpan TIR alev topuna döndü Yerel Haberler
TIR'a arkadan çarpan TIR alev topuna döndü
Franciszek Smuda öldü Spor
Franciszek Smuda öldü