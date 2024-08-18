Göztepe Fenerbahçe maçında yeni skandal. Mert Hakan Yandaş'a saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanında oynadığı maçın yankıları devam ediyor.

Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmanın devre arasında kale arkasında bulunan taraftarların yanına gitmişti. Biletleri olmasına rağmen stada alınmayan taraftarlarına destek olan Ali Koç dönüşte saldırıya uğramıştı.

Boynunda akredite kartı olan bir kişi arkasından ittiği Ali Koç'un yerde yuvarlanmasına neden olmuştu. Bu görüntüler ile ilgili tartışmalar devam ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Göztepe maçı kadrosunda bulunmayan Mert Hakan karşılaşmayı takip etmek için kendisine ayrılan bölüme geçti.

Bu sırada Göztepeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a saldırmak isterken araya girenler buna engel oldu.

Tartışmanın neden çıktığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.