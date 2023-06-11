İsmail Yüksek 'Lig şaibeli' demişti. O sözlerine açıklık getirdi

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray maçı öncesi söylediği açıklamalar ile ilgili konuştu.

İsmail Yüksek 'Lig şaibeli' demişti. O sözlerine açıklık getirdi

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Sözlerini şu şekilde sürdüren Yüksek, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

İSMAİL YÜKSEK NE DEMİŞTİ?
İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi öncesi, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok'' demişti.

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