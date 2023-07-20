Göztepe’den derbi paylaşımı

İzmir'in 1'inci Lig'deki ekiplerinden Göztepe, geçen seneye benzer bir fikstür çekti. Sarı-kırmızılılar tıpkı 2022-2023 sezonunda olduğu gibi maratona Sakaryaspor maçıyla başlayıp, normal sezonu Bodrumspor maçıyla tamamlayacak.

KAYNAK: DHA
Göztepe’den derbi paylaşımı

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen sezon Sakaryaspor deplasmanıyla lige giriş yapan Göztepe bu kez yeşil-siyahlıları Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Göztepe, geride kalan sezonda son haftayı ise Bodrumspor deplasmanında tamamlarken bu sene de yine yeşil-beyazlılarla yapacağı maçla 2023-2024 sezonunu bitirecek. Göztepe, ezeli rakibi Altay'la ise 4'üncü haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Göztepe, transfer dönemini ise hareketli geçiriyor. Şu ana kadar Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak, Trabzonspor'dan defans Taha Altıkardeş, Çaykur Rizespor'dan golcü Kubilay Kanatsızkuş, Southampton'dan taleci Mateusz Lis, Diambars'dan kanat Sory Diallo ve Konyaspor'dan forve Mame Diouf'u kadrosuna dahil eden Göztepe'nin 3 ya da 4 takviye daha yapması bekleniyor.

Hazırlıklarının Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etabını yarın tamamlayacak İzmir ekibi, 22 Temmuz Cumartesi günü İtalya'da kampa girecek. İtalya kampı 2 Ağustos'ta son bulacak.

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