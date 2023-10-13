Gram altında sürpriz gelişme

Ortadoğu'da yaşanan Filistin-İsrail savaşının sıcak ortamından etkilenen altın fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Savaş ortamlarında psikolojik olarak yükselişe geçen altın kısa sürede yatırımcısına kazanç sağladı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Uzun süredir stabil kalan altının yükselişindeki ana neden İsrail-Filistin çatışması oldu. Altın fiyatları ABD ekonomisindeki yüksek enflasyon ve Fed'in faizleri hızlı artırmasından dolayı gerileme yaşıyordu.

SAVAŞTAN KARLI ÇIKAN TEK KİTLE ALTIN YATIRIMCILARI

ABD'de son açıklanan enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve bu durum altın için olumsuz hava yaratması beklenirken savaş nedeniyle altın prim yapmaya devam etti. Böylece savaştan karlı çıkan tek kitle altın yatırımcıları oldu.

ONS ALTIN 6 GÜNDE YÜZDE 6'YA YAKIN YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Ons altın son 6 işlem gününde yükseliş gösterdi. 6 Ekim 2023 tarihinde başlayan yükseliş hareketi günümüze kadar devam etti.

Ons altın 6 günde yüzde 6'ya yakın yükseliş gösterdi. Ons altın güne 1869 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1867 dolar, en yüksek de 1919 doları gördü. Şu sıralar 1914 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle gram altın güne 1666 liradan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1663 lira, en yüksek de 1715 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1711 liradan işlem görüyor.