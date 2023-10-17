Gravina'dan Tonali ve Zaniolo sözleri: Onlara üzülüyorum

Editör: Hamza Özalkuş

İtalya'da son dönemde sıkça ortaya çıkan bahis skandalı hakkında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan açıklamalar geldi.

Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'ye üzüldüğünü ifade eden Gravina, "Bir insan olarak Tonali ve Zaniolo için üzülüyorum. Onlar benim için çocuklarım gibiler. Bu genç çocukları kınamamalıyız. Kumar bağımlılığı bir futbol sorunu değil, sosyal bir vebadır. Sizi temin ederim ki kim yardım isterse yardım edeceğiz." dedi.

Yapılan hatanın cezasız bırakılmayacağını ifade eden Gabriele Gravina şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Kim hata yaptıysa cezalandırılacak. İyileşme ve rehabilitasyon sürecine yardımcı olacağız. Bu insanları iyileştirmeliyiz. Bu çocukların geri dönebileceğinden emin olmalıyız. Bu çocuklar terk etmeyeceğiz. Asla!"