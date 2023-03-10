Gribi hafife almak olmaz

GRİP BELİRTİLERİ VE BULGULARI NELERDİR?

Ani başlangıçlı ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler görülür. Özellikle daha küçük yaştakilerde bulantı, kusma ve ishal de görülebilir.

GRİP NASIL BULAŞIR?

Virüs çoğunlukla hasta olan kişinin öksürmesi, hapşırması ile veya konuşması sırasında sekresyonlar aracılığıyla yakın mesafedeki kişilere (1,5-2 metre) bulaşabilir. Ayrıca virüsün bulaştığı yüzeyler, çarşaflar, elbiseler ve ellerle temas sonrası da virüs bulaşabilmektedir. Bulaştırıcılık, kişide hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 1 gün önce başlar ve şikâyetler başladıktan sonra 5-7 gün devam eder. Bulaştırıcılığın en yüksek olduğu dönem, hastalığın ilk 3-4 günüdür. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bulaştırıcılık süresi daha uzun sürebilmektedir. Virüsün bulaştığı kişide hastalık belirtileri, virüs bulaştıktan 1-4 gün sonra başlar (ortalama 2 gün).

GRİBE BAĞLI RİSKİ YÜKSEK OLANLAR

Gebeler ve doğum sonrası ilk 2 haftalık dönemde olanlar,

Obezler,

Uzun dönemli hasta bakım evlerinde ve huzur evlerinde kalanlar,

5 yaş altı çocuklar (özellikle 2 yaş altı çocuklar),

65 yaş ve üzerinde olan hastalar,

Kronik hastalığı olanlar (astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, nörolojik hastalıklar, kan hastalıkları, böbrek hastalıkları, kronik kalp hastalığı olanlar, metabolik hastalıklar, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar (AIDS, kanser, kemoterapi alanlar vb.), 19 yaş altında olup düzenli olarak aspirin kullanan hastalar).

Viral pnömoni (zatürre), bakteriyel pnömoni, kulak enfeksiyonları ve sinüzite yol açabilir. Kalp yetmezliği, astım veya diyabet gibi kronik hastalıkların daha da kötüleşmesine neden olabilir.

GRİP NASIL ÖNLENİR

Aşının 4 influenza virüs tipine karşı etkili olan yeni bir formu geçtiğimiz yıldan itibaren kullanılmaktadır. Yumurtaya karşı ciddi alerjisi olan kişilerin influenza aşısı yaptırması önerilmez. Aşıya ek olarak, günlük hayatta öksüren, ateşi olan, burun akıntısı olan kişilerden uzak durmak ve sık el hijyeni uygulamak da hastalığın bulaşmasını önlemek için önerilen günlük tutum ve davranışlardır.

En etkili yol, her yıl influenza aşısı yaptırmaktır. İnfluenza aşısı 6 aylıktan itibaren herkese yapılabilir. İnfluenza, özellikle yukarıda belirtilen risk grubunda yer alan kişilerde çok ağır, hatta ölümcül seyredebilmektedir. Bu nedenle aşı, özellikle risk grubundaki kişiler için önerilmektedir. Ancak isteyen herkes aşı olabilir. Aşının kuzey yarımküre için Ekim ayında tek doz olarak yaptırılması önerilir, ancak daha geç dönemde de uygulanabilir.

TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Tedavide kullanılabilen antiviral ilaçlar mevcuttur. Antivirallerin hastalık başladıktan sonra ilk 48 saat içinde uygulanması durumunda daha etkin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hem hastalık süresinin kısalması hem de bulaştırıcılığın azalması için antiviral tedavinin olabildiğince erken başlanması önerilir. Ancak sağlık merkezine geç başvuran kişilere de antiviral ilaçlar başlanmalıdır. Tedavi süresi 5 gündür. İnfluenza hastalığı olan biriyle yakın temasta bulunan kişiler için de hastalığın önlenmesi amacıyla anti-viral ilaçların verilmesi önerilir.