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Grönland adalarındaki buzulların deniz seviyesine yükselecek

Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'nda yaşanan buzul erimelerinin, 21. yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 1.25 cm yükseltebileceği açıklandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:23
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Grönland adalarındaki buzullar deniz seviyesine yükseleceği açıklandı

Grönland adalarındaki buzulların deniz seviyesine yükselecek
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Atmosfere salınan sera gazları sebebiyle Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanmaya devam ediyor. Sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oldu. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekti.

BUZUL HIZLA ERİYOR

Danimarka ve ABD'den araştırmacılar, Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'ndaki hızlı erimenin, endişe verici seviyeye ulaştığı duyurdu.

Araştırmada, 2012'den bu yana levhadaki buz kaybı, uydu verileri ve sayısal modeller aracılığıyla incelendiği belirtildi.

Erime trendinin devam etmesi durumunda 2100 yılına kadar küresel deniz seviyesinin 0,5 inç yükselebileceği belirtildi.

Buzul, 2011'den bu yana yaklaşık 3 metre inceldiği ve Grönland kıyılarından iç kısımda en az 200 kilometre mesafeye yayıldığı ifade edildi. Grönland’deki buz kütleleri, artık dünya geneli deniz seviyesinin yükselmesine tek başına katkıda bulunuyor. Araştırmacılar, yüzeyden tabana düşen büyük miktarlardaki kütlelerin benzeri görülmemiş şekilde eridiğini belirtti.

ERİYEN BUZULLAR GERİ GELMEYECEK

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmada Grönland'daki buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyeceğinin altını çizdi. Bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geldi.

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