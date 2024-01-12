Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün

ÇAĞLAR ÇAĞATAY / YENİÇAĞ GAZETESİ ÖZEL HABER

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, 2023 yılının Kasım ayında tamamladığı halka arz sürecinin ardından 2024’e yeni yatırım hamleleriyle başladı. İhracatta hedef pazarın Avrupa olmak üzere, iç pazarda da olmayı hedeflediklerini belirten Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, Hollanda’da merkezli marketlere ürün tedarik eden bir şirketle ön görüşmelere başladıklarını açıkladı. Aynı zamanda Keskin, “Manisa’da da gübre üretim tesisinin önümüzdeki aylarda hisse devir işlemlerinin tamamlanmasıyla ihracatla büyümeye ve dış ticaret açığımıza pozitif katkı sağlayacağız” dedi.

Keskin, son dönemde yaşanan pandemi ve jepopolitik krizlerin gıdanın ve tarımın ne kadar hayati sektörler olduğunu bir kez daha hatırlattığını kaydetti. Keskin, şirket olarak tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, “Önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 4’Ü ARTIK AGROTECH’İN ORTAĞI

Bünyesindeki 7 şirketle tarım ve teknoloji alanında yatırımlarını sürdüren firma, halka arzı sonrası şirketin yüzde 25’i halka açık paylardan oluştu. 2022’de 465 milyon TL’lik konsolide ciroya ulaşan şirket, 2024 yılı sonuna kadar 500 bin dekar sözleşmeli tarım alanına ulaşmayı da amaçladığını açıkladı. “Halka arzı tamamladığımızda, bireysel yatırımcıdan 2 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 7 kat talep aldık ve 3 milyonu aşkın paydaşa ulaştık” diyen Keskin şunları söyledi: “1,5 milyar TL’lik büyüklükle halka arzı tamamladık. Türkiye’nin yüzde 4’ü artık Agrotech’in ortağı oldu”

Keskin, kapalı sera dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

İHRACATA KATKI SUNACAK

Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz de iki şirket satın almalarıyla birlikte her iki adımın da şirketin konsolide bilançosuna olumlu yansıyacağını belirterek, “İhracatımıza da katkı sağlayacağız” dedi.

AKILLI GÜBRE ÜRETİMİ YAPILACAK

Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Agrotech için sözleşmeli tarımın bir amiral gemi olduğunu belirten Demiröz, “Agrotech, 11 yıldır sözleşmeli tarımla ürünü tarladan alıp pazara en iyi şartlarda sunacak donanıma sahip bir şirket. Tarımsal üretimin öncesini ve sonrasını da kurguluyoruz. Tarımda girdilerin yüzde 60’ı gübre. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde bitki besleme, toprak düzenleme ve bitki gelişim düzenleyicisi gibi konularda toprakla ilgili tüm sorunları çözebilecek geniş ürün portföyüne sahip Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldık. Firmanın ürünleri AB tarafından da ruhsatlanmış. Agrotech olarak bu kararı almamızda en önemli etken şirketin daha az gübreyle daha verimli bir toprak hedefleyen ve toprağı daha az kirleten akıllı gübre üretimini gerçekleştiren ilk yerli firma olması. Amacımız raflara çıkacak tüm ürünlerimizde ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkı sunması” dedi.

ADIYAMAN NARINI DÜNYAYA TANITACAK

“Çiftçi lehine hasatta mahsuplaşmayla sözleşmeli tarıma ağırlık vererek büyüyoruz. Girdi çiftçiye daha az maliyetle sağlanacak, ürün piyasa şartlarında satın alınacak. Çiftçinin riskini azaltıyoruz” yorumunu yapan Demiröz, “Mart ayı sonuna kadar 200 ziraat mühendisimizle sözleşmeli tarım yapacağımız alanlarda sahaya ineceğiz ve bu sayıyı artıracağız. Adıyaman Organik Nar Üreticileri Derneği’yle sözleşmeyi de çok önemsiyoruz. Bu yıl toplam 155 üreticiyle, 6 bin dekardan fazla alanda organik nar yetiştirip, Avrupa ve ABD’ye göndereceğiz. Kiraz ve incirde de yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

ÇİFTÇİLERİN SİLİNMESİ GEREKEN EZBERLERİ VAR

Demiröz, geleneksel tarımda 100 yıl önceki bilgilerle, bugünün talebini karşılamaya çalışıldığını söyledi. Demiröz, çiftçilerin bazı bilgilerinin silinmesi gereken ezberleri olduğunu dile getirerek, “Daha maliyetli ürün üreterek daha çok kazanma üretim anlayışını değiştireceğiz. Yapay zeka destekli tarımsal üretim anlayışımız; veri analizi, sensör teknolojisi ve otomasyon gibi unsurları içeren üretimimizle verimliliği artıracağız. Robotik sistemli alanlarda el değmeden katma değerli üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.

Demiröz üretim süreçlerine ilişkin hedeflerini de anlattı: “Uşak, Eşme’de 15 bin kiraz ağacımız, 30 bin fidemiz; 10 bin şeftali ve nektarin ağacımız ve 10 bin ceviz ağacımız var. Samsun’da 15 bin elma ve 7 bin armut ağacıyla üretim yapıyoruz. Balıkesir, Burhaniye’de 34 dekarlık alanda ve topraksız tarımla, Türkiye’nin ilk cam serasında ürettiğimiz domatesleri Avrupa’da pek çok ülkeye ihraç ediyoruz. 2025 yılında da Antalya’daki muz serasını cam seraya dönüştürüyoruz. Mart ayında İstanbul’daki soğuk hava depomuzu hayata geçireceğiz.”