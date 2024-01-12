Seçil Erzan hakim karşısında. Yeniçağ mahkemeden bildiriyor

"Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam ediliyor.

Erzan bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 41 Ağır ceza mahkemesinde görülecek duruşma kalabalık nedeniyle 14.ağır ceza mahkemesinin büyük salonunda gerçekleşiyor.

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin mahkemeden bildiriyor.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU MAHKEME KATILMADI

Dolandırıcılıkta en büyük darbeyi yiyen Arda Turan mazeret sunarak mahkemeye katılmadı. Öte yandan Emre Belözoğlu da mahkemeye mazeret sunarak katılmadı.

İŞTE SEÇİL ERZAN'IN İFADELERİ:

Metin taş 1 milyon lira kaybetmiştim. Çorlu'da tarlası olan biri kredi için geldi. Yaptığı factoringden bana bahsetti. Çek karşılığı 100 bin lira alıyordu ben 30 bin lirasını alıyordum. Ben bana factoring yap demedim ama o bana yardımcı olmak istedi. Babaannemin Florya'daki evini satıp kredilerini ödedim bu şahsın.

Atilla Baltaş’ı Floryaya geldiğimde onu tanıyordum başka kimseyi tanımıyordum onlardan borç aldım.

Atilla Baltaş’tan yardım istedim yaparız hallederiz dedi. Kağıdı batıran insanları bulması için yardım istedim para istemedim Atilla Baltaş'tan. 2013'e kadar borcumu bitirmiştim.

CEPLERİNE PARA KALIYORDU

2013'e kadar borcumu bitirmiştim. 2013’te kuzenim Yalova’daki 200 bin TL vadeli mevduat yaptı. Sonra bu 200 bin TL’yi ticari faaliyette kullansın diye eşine verdi. Kuzenimin eşi sonra 93 bin euroyu bana gönderdi.

Yasak değildi müfettişlere söyledim. Özel bankacılıkta değerlendirdim halka arzlara girdim yatırım yaptım parayı katladım. Ne kadar ihtiyacı varsa kazançtan veriyordum onlara. Parayı bana verirken normal vadenin üstünde kazanmak için verdiler.

Daha sonra kredi çektiler benim işlemlerimle kredi faizleri ödeniyordu üstüne ceplerine para kalıyordu. 40- 50 bin TL kredi çektiler.

200 bin TL Merve’nin babasına kullandırdık 100 bin TL’yi babası aldı 100 bini bana verdiler işlem yapmam için hem kredilerini ödedim hem kar ettirdim bazen işlemler karışıyordu. Babasının hesabından çekip kredi ödeniyor sonra kar babasının hesabına yatıyordu falan.

2014- 2023 arasında bana bir kuruş değerlendirme için para vermedi ben ona para veriyordum kardan çalışmıyordu.

2015 Aralık’ta annem beyin kanaması geçirdi. Yüzde 99 engelli hayatına devam etmek zorunda kaldı Bozcada’da kalıyorlardı daha çok. Tek çocuk olduğum için annemin durumundan etkilendim. Anneannemde beyin kanamasından öldüğü için anneme daha hassastım.

BÜTÜN HESAPLAR KARIŞTI

Annemin hastalığından 6- 7 ay sonra Hüseyin Veligül ve eşiyle karşılaştık feribotta biz yardımcı oluruz dediler kendini üzme falan dediler. Daha sonra babam yaşından kaynaklı annemle ilişkimden dolayı kabuğuna çekildi Bozcada’ya çekildi biz çorluda kaldık annemle babamla sorunlar yaşadım.Babası dövüyor falan demişler babamın beni dövmesi söz konusu olmadı hiç.

15 bin dolar verdiler bana arabamı sattım Hüseyin abi verdiği parayı istediği zaman ben ona 2 bin 3 bin euro veriyordum faize koyup değerlendirdim aynı işlemleri yaptım. Tüm o parayı da oraya kattım tek hesabımdan işlem yaptım. Bütün hesaplar karıştı.

Hüseyin abi ailesinden de para getirdi ben söylemedim kendiliğinden getirdiler. Annemle çok ilgileniyorlardı ben de para getirenlere hayır diyemedim aldım getirdikleri parayı değerlendirdim.

SEÇİL'İ GÖRÜNCE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE PARA GELİYOR DİYORLARDI

Musa Köse diye bir arkadaşı vardı getirilen paraların kime ait olduğunu sormuyordum. Mesela asker arkadaşımın 100 bin TL’si var getiriyor deyip getiriyordu.

İstedikleri karları veremeyince strese girdim. Sözünü tutamıyor demesinler, Çorlu’da adım çıkmasın diye… Daha sonra Nazlı da etrafından para toplayıp getirdi onları da değerlendirdim.

Seçili görünce gözümüzün önüne para geliyor diyorlardı.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY DOĞRU VE GERÇEK"

Galatasaraylı futbolculara ve müşterilere çok daha detaylı hizmet veriyorduk. Gece yarısı bile konuşup müşteri temsilcisi gibi konuşuyorduk. Atilla Baltaş para getirdi faizler artınca 250 bin dolar verdi bana. Ankara'daki bir iş adamından almış 3 ayda bir 100 bin dolar olarak geri ödedim. Benden zorla 100 bin dolar aldı aylık ben en başta her ay 100 bin dolar verileceğini bilmiyordum.

AVUKATLAR ARASINDA GERİLİM

400 bin dolar eksiye düştüm. 1 yıl ödedim Atilla’ya 650 bin dolar.

Yıl sorulunca avukatlar tartıştı. Avukatlar arasında soramazsın sorarım diye tartıştı.

Seçil Erzan:

Sene 2019- 2020 falandı ödeyemedim ve adım çıkacak korkusu yaşadım. Babama para gönderdim. Bozcada da arsa alınıp satıldı babam kendi adına aldı sattı. 2021 yılında Atilla Baltaş bir 250 bin dolar daha getirdi kendi param diye. İstediğin yerde kullan dedi 40 günde bir 100 bin dolar olarak benden geri almaya başladı. Sonra tekrar geri veriyor 40 gün sonra tekrar alıyordu

Atilla Baltaş'ın getirdiği para dövizcinin parasıymış tanımıyorum ödemem gerektiğini hissettim.

Norm ambalaj Atilla Baltaşa ait. O firmadan kağıt alım satımı diye sözleşme yapıyor. Dövizciden kağıt işi yapıyorum diye alıyor parayı sözleşme olduğu için parayı ödemek zorunda onu da bana ödetiyordu.

2020’den itibaren parayı sistem dışı kullandım. Birinden aldığım parayla diğerinin borcunu kapattım.

Ali bana 5 Milyon TL getirdi. Kimseye fon yapıyorum sizin adınıza para kazanıyorum demedim hepsi tanıdık akrabalarım kendi aralarında adımı çıkarmışlar.

SÜLEYMAN ASLAN DIŞINDA TEFECİ TANIMADIM

Ali 2 tane 5 milyon getirdi ayrı ayrı. O da tefeci parasıymış karı ödeyemediğimde bu paranın da tefeci parası olduğu söylendi. Çorlu ya da İstanbul’da galericiler bunlar.

Ali’nin bir suçu yok tefeciler suçlu diyordum ama sonrasında Ali’nin de onlarla irtibatlı olduğunu anladım. Süleyman Aslan dışında tefeci tanımadım hayatımda.

Süleyman Aslan dışında tefeci tanımadım. Sözleşme yapıp Süleyman Aslan’dan para aldım. Sözleşme tarihi sürekli yenilendi 2 ayda 1.6 milyon dolar ödedim Ali’den aldım Süleyman Aslan’a verdim Merve’den aldım aliye verdim gibi gibi böyle döndürmeye çalıştım.

Merve 1.2 milyon TL getirdi Afyon’da muhasebeci ve çalışanlar toplamış getirmiş her birine 250 bin dolar olarak ödemek zorunda kaldım. Merve’ye yalvardım. Parayı alırken değil ödeme zamanı gelince fazlasını istediler yalvardım fazlasını istemesinler diye.

"FATİH TERİM FONU, HAKAN ATEŞ FONU VAR DEMEDİM"

2021 Mart- Nisan’dan itibaren bankacılık sistemine parayı sokamadım başkasından aldığım parayı 1 saat sonra başkasına ödüyordum. Gizli saklı işler yapılıyor çok paralar kazanılıyor dediğim zamanlar 2021 Aralık sonrasıdır Emre Çolak, Emre Belözoğlu’ndan Arda’dan parayı aldığım dönemdir.

Kime ne dediğimi hatırlamadığım zamanlar bu zamanlar. Fatih Terim fonu, Hakan Ateş fonu var demedim.

Selçuk İnan’dan gizli bir işlem yapılıp para kazanılıyor dedim böyle para yatırdılar saklama yapılıyor dedim. Selçuk İnan’dan gizli bir işlem var diye para aldım. En son Emre Belözoğlu’ndan para alırken fon var dedim o tarihe kadar gizli işlem dedim para alırken.

Ali 2 tane 5 milyon getirdi sözleşmede ise boş kağıda imza attırdılar bana.

AYHAN AKMAN'DAN PARA ALDIM

Masak tüm işlemleri araştırsın her şey ortaya çıksın. Ben derdimi kimseye anlatamıyorUm. 2022 Haziran’da sadece semih kayaya borcum vardı sonra Ayhan Akman’dan para aldım. Semih benden daha fazla para istemeye başladı ben de Ayhan Akman’dan aldım.

SEMİH KAYA BENDEN FAZLA PARA İSTEDİ

Semih kaya benden fazla para istedi. Daha fazla vaat ediyorum olmayınca olanla idare et diyorum ama fazlasını istiyorlar mesela 300 bin dolar aldım 500 vaat ettim 450 kar ettim bununla yetin dediğimde kabul etmeyip fazlasını istiyorlardı. Ayhan akmandan aldığım paraları geri ödedim.

AYHAN AKMAN'DAN PARAYI GİZLİ İŞLEMLER VAR DİYEREK ALDIM

Ayhan Akman'dan parayı gizli işlemler var diyerek aldım. Semihten parayı Ayhan Akmanın parasını ödemek için aldım kar gelince benimle çalışmak istedi. Semih ile Atilla Baltaş semih beni darp etmedi kötü davranmadı. Kasım ya da aralıkta Baltaş'a para verdim dövizciden alıp getirdiği parayı ödedim siyah çantada bankanın laptop çantasında sonra çantayı geri getirdi ama boş. Boş gelen çantaya semihin aylık ödemesini koyup verdim. Semih bodruma gitmiş arabada kalmış çantada gece semih aradı bu çantada bir şey var gps cihazı gibi dedi. Sinyali yanan bir şey dedi. Telefon numarasının sonu Atilla Baltaşın çıktı banka bizi takip ediyor sandım en başta halbuki Atilla Baltaşın cihazıymış.

PARAYI BANKANIN SİYAH LAPTOP ÇANTASIYLA VERDİM

Parayı bankanın siyah laptop çantasıyla verdim. Emre Belözoğlu'nun 800 bin dolarını semihe verdim. Emre Belözoğlu'ndan 3 parça halinde aldım parayı emreden alınan parayı herkese dağıttım. 700 bin dolarını barışa verdim, semihe 800 bin dolar verdim. 250 bin doları Atila Baltaş 650 bin doları bir hekimine gitti.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN 800 BİN DOLARINI SEMİH'E VERDİM

Emre Belözoğlu’nun 800 bin dolarını Semihe verdim. Emre Belözoğlu'ndan 3 parça halinde aldım parayı emreden alınan parayı herkese dağıttım. 700 bin dolarını barışa verdim, semihe 800 bin dolar verdim. 250 bin doları Atilla Baltaş 650 bin doları bir hekimine gitti. Selçuk semihi aradı teyit etti Selçuk Murat'ı getirdi böyle böyle herkes birilerini getirdi bana. Selçuk Semihi aradı teyit etti. Selçuk Murat'ı getirdi böyle böyle herkes birilerini getirdi bana.

Semih beni darp etmedi kötü davranmadı. Paraları bankada aldığımda oldu elden aldığımda oldu tek bir mekanda olmadı ödemeleri daha çok banmada yaptım evlerine götürdüğüm de oldu.

4. 5 milyon dolar Semih'e fazla para verdim. Emre Çolak’ın parasının yüzde 80'i Fırat’a gitti.

Arkada 10 tane koruma edecek bana yardımcı olacak nüfuslu insanlar olurdu arkamda dolandırcı olsam böyle bir insan olsam işimi geleceğimi kaybettim mağdur oldu insanlar özür dilerim kim ne almış çıkarsın herkesin parası ödensin.

BENİ DARP EDİP ARDA'NIN ALDIĞI SAATİ ALDILAR

Banka müdürü olmasaydım bu insanlar bana para vermezdi ilişkileri iyi futbolcularla yönetimle aram iyiydi

Ben kimseye kötülük yapmadım. Kötü insan olduğum için mi kar dağıttı bilinçli bir şekilde. Arda’nın aldığı saati beni darp ederek aldılar. Dolandırıcı değilim, mağdurları var evet. Emre Belözoğlu, semih çocuğun ne günahı var ordan alıp oraya verilmiş.

Kişisel ilişkilerim de vardı müşteri ilişkisi de emre ile müşteri ilişkim var. Arda’yı tanıyordum daha önceden yakın değildik ama paralar alıp verilirken yakınlaştık.

MAHKEME ARADAN SONRA TEKRAR BAŞLADI

Mahkeme aradan sonra tekrar başladı. Şüpheli Seçil Erzan ifadesine kaldığı yerden devam ediyor. Ayhan Akman 1 milyon dolar aldı. Barışlar 55 bin dolar para aldı, Hande 25 bin Nilgün 20 bin dolar aldı.

Herkes eksisini hesaplasın tutuyor zaten. Atilla ve Ali’nin getirdiği tefeciler o kadar yüksek para almasaydı diğer mağdurlar da eksiye düşmezdi. Birilerini dolandırayım derdinde değildim. İlk olarak kimin parasını alıp faiz ödemeye başladın sorusu. İlk olarak parayı Atilla Baltaş’ın tefecilerinden aldım.

Atilla Baltaş’ın tefecilerinden alınan para sonrası faiz işine başladım. Nuray’dan da para aldım ama kaç para aldım hatırlamıyorum ancak ödemesini yaptım onların ödemelerin yüzde 90'ını elden yaptım zaman zaman EFT de yaptım. Ödemelerin yüzde 90'ını elden yaptım.

Semih Kaya aliye peyder pey yaptığı ödeme karşılığında ödeme yaptı semih aliye yatırım amacıyla yolladı parayı.

Banka müdürüyken kredi borcum icram hipotek borcum olmadı.

MAHKEME BAŞKANI: Büyük kredi neden çekmedin milletten isteyeceğine?

Seçil Erzan: Bana o kadar yüksek paraların çıkacağını düşünmedim.

MAHKEME BAŞKANI: Kendi hesabından faiz getirileri oluyormuş bankaya bildiriyor musun?

Seçil Erzan: Teftiş kurulu denetliyor zaten.

Altın alıp sattığım dönemler de oldu halka arz yaptığım da. Bana gelen paraları miktarlar azken defter tutuyordum ama para miktarı artınca kendileri tuttu hesabı bana söylüyordu. Gelen paraların hesabını tutmadım onlar kendileri tutup bana söylüyordu.

Normalde yüksek kazanç vaadinde bulunmadım ama sıkıştığım dönemde yüksek kar vaadinde bulundum normal bankacılık kazancı üstünde. Şirket telefonunu hem kendi işlerimde hem işle ilgili kullanıyordum.

SAVCI: Bankanın size verdiği telefondan Nurettin Gözaçan'la iş için mi görüştünüz kişisel işiniz için mi?

SEÇİL ERZAN: Benim Nurettin beyle kişisel görüşmem olmadı.

"BANKANIN HABERİ YOKTU İŞLEMLERİMDEN"

Ben Mehmet Aydoğdu, Hakan Ateş, Fatih Terim fonu var kar getiren diye Volkan’a söyledim. Bülent Çeviker’e gizli işlem dedim genel müdürlükte yapılıyor dedim İbrahim Çağlar'a söyledim Aralık’tan sonra söyledim Aydoğdu, Ateş ve Terim’in bundan haberi yoktu.

Denizbank’ın bana verdiği hattın banka avukatları aracılığıyla savcılığa nasıl verildiği sorusna yanıtı: Bilmiyorum

Avukat soruyor:

Bankanın bu işte bir müdahili yoksa neden size yeni telefon verip kendi hattını at dedi?

Seçil: Gözaltı öncesi bana bu hattı verdiler kır at diğerini dediler. Ben onların himayesinde gibiydim. Ulaşamadıkları için bana yenisini verdiler. Bankanın haberi yoktu işlemlerimden.

Gürcistan para birimiyle ilgili Google'da arama yapma sebebim normal bir bankacılık prosedürü başka bir şube müdürünün bana sorması üzerine vatandaşın yurtdışından getireceği paraya ilişkindir.

BANKA YAPILAN İŞLEMLERİ TESPİT ETMELİYDİ

43 milyon dolar bir açık yok BBDK neden böyle bir inceleme yaptı bilmiyorum. Belki de bankanın hazırladığı tabloyu inceledikleri içindir.

7 nisanda çorluya gittim. Kapının önüne geldiğimde Moji arabasını kapının önüne çekmişti. Korkudan elim ayağım titredi. Erkan Ergin ve Moji zorla kağıt imzalattı bana. Kolum mosmordu, birileriyle telefonda konuşturdular küfür ettiler bana.

Banka yaptığım işlemlerin ne olduğunu bilmiyordu ama para çekme yatırma işlemleri vardı teftiş kurulu ve bunları görmeli tespit etmeliydi öyle olmalıydı.

MÜDAHİL AVUKATLARI SORULARINI YÖNETİYOR.

Avukat: Bankanın ödeyeceğini düşündüm sözünü neden kullandınız. Bankayı neden koruyorsunuz?

Seçil Erzan: Hatırlamıyorum. Ben bankayı korumaya çalışmıyorum.

Avukat: Emre Belözoğlu'ndan alınan paraların nasıl kullanıldığını açıkladınız. Buse terimden alınan paralar nasıl kullanıldı açıklar mısınız?

Seçil Erzan: Buse Terim'den alınan paraları fonlarda kullandım.

Avukat: İade var mı peki?

Seçil Erzan: Yok.

Avukat: Mert bu sistemin ne olduğunun farkında mıydı?

Seçil Erzan: Mert durumun anormal olduğunun farkındaydı. Ama bana güvenmek istedi.

Avukat: Nurel kasabın açığı vardı Mert onu mu kapattı?

Seçil Erzan: Hatırlamıyorum.

Avukat: 43 milyon doları bir yere mi sakladınız?

Seçil Erzan: Böyle bir para ortada yok. BDDK neden böyle bir saptama yaptı bilmiyorum. Ama 43 milyon eksi bakiye diye bir şey yok.

SEÇİL ERZAN VE KURDUĞU SAADET ZİNCİRİ

Denizbank şube müdürü olan Seçil Erzan ağırlıklı olarak futbolcular üzerinden bir saadet zinciri oluşturmuş ve ünlü futbolcular başta olmak üzere insanlardan milyon dolarlar toplamıştı.

Kurduğu sistemin çökmesi ile Erzan hakkında üst üste şikayetler gelmeye başlamış ve bunun üzerine Seçil Erzan tutuklanmıştı.

BDDK raporuna göre Erzan’a 29 kişiden toplamda 44 milyon dolara yakın para ve bunla beraber 15 milyon lira yatırılmış, parayı yatıran kişiler ise kısa zamanda paralarını katlama vaadi ile dolandırıldıklarını söylemişti.