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Altılı Masa liderlerinden demokrasi vurgusu. Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesinde paylaşıldı

Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini pazartesi günü Ankara’da açıklayacak. Altı siyasi partinin yöneticileri ve milletvekilleri, toplantıya ilişkin videoyu, “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi ile paylaştı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 19:25
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği açıklaması öncesi Altılı Masa'dan video paylaşıldı

Altılı Masa liderlerinden demokrasi vurgusu. Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesinde paylaşıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir araya geldiği altılı masa; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısını, 28 Kasım Pazartesi günü Ankara’da yapacak.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞILDI

Tanıtım toplantısı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nin, 28 Şubat 2022'de açıklandığı Bilkent Otel’de yapılacak. Altı siyasi partinin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile milletvekilleri, pazartesi günü saat 10.30’da başlayacak toplantıyı sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu.

Sosyal medya mesajlarında "Şimdi Demokrasi Zamanı" etiketi kullanıldı.

Altı siyasi parti genel başkanın son toplantısı 14 Kasım’da yapılmış ve yapılan açıklamada; “Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık” ifadeleri kullanılmıştı. (ANKA)

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