Meral Akşener AKP'ye kapıyı tamamen böyle kapattı. ''Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KRT Ana Haber canlı yayınında yayımlanan habere göre, Akşener Erdoğan’ın kendisine yaptığı Altılı Masa’yı terket çağrısına bir kere daha çok sert sözlerle yanıt verdi.

"KUMARHANENİZİ DE BAŞINIZA YIKMAYA GELİYORUZ"

Akşener; “Biz o kumar masasını dağıtmaya. Saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz. Bizimkisini, koltukların bekası uğruna, her şeyin mübah, herkesin de satılık olduğu, yazıhane siyasetiyle karıştırma Sayın Erdoğan.” Dedi…

Akşener şunları söyledi:

İYİ Parti'nin kumar masasına oturmaya niyeti yoktur. İYİ Parti dış politikada zar atmaz, ekonomide rulet oynamaz, milletin geleceğiyle asla bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının oturduğu masa öyle bir masa ki saray her zaman kazanır. Bu masada bazen Kürtler bazen Türkler üzerine kumar oynanır. Onların kumar masası milletin ütüldüğü bir masadır. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa dün de bir kumar masasıydı bugün de bir kumar masasıdır. Bizim bu masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz."

İşte KRT TV'de yayınlanan o haber: