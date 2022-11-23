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  • Meral Akşener AKP'ye kapıyı tamamen böyle kapattı. ''Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz''

Meral Akşener AKP'ye kapıyı tamamen böyle kapattı. ''Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz''

KRT TV Ana Haber’de İYİ Parti lideri Meral Akşener’in partisinin grup toplantısındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıtı yayınlandı. Akşener Erdoğan’ın kendisine yaptığı Altılı Masa’yı terket çağrısına bir kere daha çok sert sözlerle yanıt verdi…

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:55
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İYİ Parti lideri Meral Akşener AKP ve Cumhur İttifakı'na kapıyı tamamen böyle kapattı

Meral Akşener AKP'ye kapıyı tamamen böyle kapattı. ''Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz''
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KRT Ana Haber canlı yayınında yayımlanan habere göre, Akşener Erdoğan’ın kendisine yaptığı Altılı Masa’yı terket çağrısına bir kere daha çok sert sözlerle yanıt verdi.

"KUMARHANENİZİ DE BAŞINIZA YIKMAYA GELİYORUZ"

Akşener; “Biz o kumar masasını dağıtmaya. Saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz. Bizimkisini, koltukların bekası uğruna, her şeyin mübah, herkesin de satılık olduğu, yazıhane siyasetiyle karıştırma Sayın Erdoğan.” Dedi…

Akşener şunları söyledi:

İYİ Parti'nin kumar masasına oturmaya niyeti yoktur. İYİ Parti dış politikada zar atmaz, ekonomide rulet oynamaz, milletin geleceğiyle asla bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının oturduğu masa öyle bir masa ki saray her zaman kazanır. Bu masada bazen Kürtler bazen Türkler üzerine kumar oynanır. Onların kumar masası milletin ütüldüğü bir masadır. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa dün de bir kumar masasıydı bugün de bir kumar masasıdır. Bizim bu masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz."

İşte KRT TV'de yayınlanan o haber:

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vatandaş
23.11.2022 23:18
Allah'ına gurban.  
 
Vatan turkiye
23.11.2022 23:08
Helal olsun meral abla delikanliymişsin gonlumuz senle atıp kesen utansin  
 
Doğrusöz
23.11.2022 22:32
AKP seçimi kazanmak için İYİ Partinin oyu kadar oyun millet ittifakından eksilerek cumhur ittifakına geçmesi fark etmiş.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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