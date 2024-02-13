Güçlü hafıza için kolay beyin egzersizleri nelerdir?

Unutkanlık hastalıkları, çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak toplumda artıyor. Bu hastalıklara karşı güçlü bir hafıza geliştirmek için beş kolay beyin egzersizi önerildi.

İşte bunlar:

- Beş duyunuzu birden çalıştırın

Yeni bir yemek tarifi öğrenmek, bir pazar veya festival gezisi yapmak, farklı bir restoran keşfetmek gibi beş duyunuzu da kullanan aktiviteleri hayatınıza katın.

- Her gün meditasyon yapın

Sessiz ve rahat bir yerde beş dakika boyunca nefesinize odaklanın ve zihninizin sakinleşmesine izin verin.

- Yeni bir beceri edinin

Öğrenmek istediğiniz bir beceri seçin ve bunu uygulayın. Sonra da bu beceriyi başka birine anlatın. Bu şekilde hem öğrenmenizi pekiştirin hem de beyin gücünüzü artırın.

- Oyunlarla eğlenin

Beyninizi zorlayan oyunlar oynayın. Çapraz bulmaca, Sudoku, yapboz gibi oyunlar hem mantık hem de matematik, kelime ve görsel-uzamsal becerilerinizi geliştirir.

- Farklı türlerde kitaplar okuyun

Kitaplar, ilginç karakterler, bilgiler ve gerçeklerle doludur. Tarihi, klasik, romantik gibi farklı türlerde kitaplar okuyarak beyninizi zenginleştirin. Beyniniz, okuduğunuz kitapların zaman, kültür ve insanlarını hayal ederken egzersiz yapar. Ayrıca, yeni kelimeler öğrenir ve başkalarıyla paylaşabileceğiniz hikayeler bulursunuz.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin yavaş yavaş ölmesine yol açan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalık, düşünme, hafıza ve davranış fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. Hastalığın belirtileri yaşla birlikte ortaya çıkar ve ilerledikçe daha şiddetli hale gelir. Hastalığın son evresine ulaşması yıllar alabilir.

DEMANS NEDİR?

Demans, bellek ve diğer zihinsel yeteneklerin bozulmasıyla karakterize bir durumdur. Demans tek bir hastalık değil, birçok hastalığın ortak sonucudur. Demans, hafıza, düşünme, dikkat, karar verme, dil ve konuşma gibi beyin fonksiyonlarında sorunlara yol açar. Bu sorunlar, beyindeki değişikliklerden kaynaklanır ve her hastalığın kendine özgü özellikleri vardır.