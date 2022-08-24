Gülben Ergen şarkının sözlerini unuttu! Başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da önceki akşam sahne enerjisi ve güzelliği ile büyüleyen Gülben Ergen’in oldu.

Gülben Ergen, özenle hazırlandığı Kuruçeşme Açıkhava Konserinde sahne performansı ve şıklığıyla göz doldurdu. Konserin ilk yarısında zincir detaylı yeşil ve mavi tonlarında bir elbise tercih eden güzel sanatçı fitliğiyle dikkat çekti. Konserin ikinci yarısında Gülşah Saraçoğlu tasarımı kırmızı straplez elbisesi ile zarif bir şıklığa bürünen Gülben Ergen hem gözlere hem kulaklara hitap etti.

Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konserde başına gelen talihsizlikleri sıraladı. Şarkı söylediği sırada sözlerini unuttuğunu belirten Ergen ''ne nazarmış arkadaş'' ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından konser karelerini yayınlayan Gülben Ergen paylaşımına şu notu düştü:

''Şarkının sözlerini unutmamdan tut…

Kulaklığımın pilinin bitmesinden…

Kordonun dolanmasından,

Habire ayağımın takılmasından,

Kulağımdan fırlayan küpeden,

Alnımda pörtleyen sivilceye kadar…

Ne nazarmış arkadaş

Yine yendik

Yine çok eğlendik

Teşekkürler Kuruçeşme Arena ''

SEYİRCİSİNİN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Gülben Ergen, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdiği konserinde sahneden inerek seyircisinin arasına karıştı. Hem şarkısını seslendirip hem seyircisiyle karşılıklı oynayan ünlü sanatçı bir taraftan sevenleri ile kucaklaşırken bir diğer taraftan selfie çektirmek isteyenleri de kırmadı. Gülben Ergen o anlarda mütevazi ve samimi hâlleri ile hayranlarının gönüllerini bir kez daha fethetti. Binlerce kişinin Kuruçeşme Açıkhava’yı doldurduğu konserde hayranları “Gülben reis. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz” yazılı pankart açarak ünlü sanatçıya sevgilerini gösterdi.

İLK KUTLAMA KURUÇEŞME AÇIKHAVA’DA

Gülben Ergen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun konser maratonunun devam ettiğini söyleyen güzel sanatçı, “Hem İstanbul’dayım hem en sevdiğim sahne Kuruçeşme Açıkhava... Burada olmayı çok seviyorum” dedi. 25 Ağustos’ta yeni yaşına girmeye hazırlanan Gülben Ergen “Doğum günüme çeyrek kala o yüzden de çok özel benim için” dediği Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşını da kutladı.

GÜLBEN ERGEN’DEN TANYELİ SÜRPRİZİ

Avustralya’ya yerleşen bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından Tanyeli, Gülben Ergen’i Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçının sahneye davet ettiği Tanyeli, dans şovuyla keyifli anlara imza attı.