Oryantal Tanyeli’nin son hali şoke etti. Görenler tanıyamadı

Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunan Oryantal Tanyeli, o dönemlere oryantal şovuyla damga vurmuştu.
Şimdilerde ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar vermiş, İstanbul’a gelmişti.
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo verdi. Bir dönem 99 kiloya çıkan Tanyeli, ameliyat sonrası fit bir görünüme kavuştu.
Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oryantal Tanyeli, son halini paylaştı. Fotoğrafı gören gözlerine inanamadı.
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