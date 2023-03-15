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Oryantal Tanyeli’nin son hali şoke etti. Görenler tanıyamadı

Oryantal dansıyla bir döneme damga vuran Tanyeli verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Ünlü oryantal bir dönem 99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu. Tanyeli'nin son hali şaşkınlık yarattı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:51
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Görenler tanıyamadı! Oryantal Tanyeli’nin son hali şoke etti

Oryantal Tanyeli’nin son hali şoke etti. Görenler tanıyamadı
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Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunan Oryantal Tanyeli, o dönemlere oryantal şovuyla damga vurmuştu.

Şimdilerde ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar vermiş, İstanbul’a gelmişti.

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo verdi. Bir dönem 99 kiloya çıkan Tanyeli, ameliyat sonrası fit bir görünüme kavuştu.

Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oryantal Tanyeli, son halini paylaştı. Fotoğrafı gören gözlerine inanamadı.
 

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