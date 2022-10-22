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Gülben Ergen enerjisinin sırrını açıkladı: Başka bir dünyadayım senelerdir

Çocuklarının üzerine titreyen ve onlarla geçirdiği keyifli vakitlere dair Instagram hesabına bolca fotoğraf yükleyen Gülben Ergen yine benzer bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:30
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Gülben Ergen enerjisinin sırrını açıkladı: Başka bir dünyadayım senelerdir
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Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen işinden arta kalan tüm zamanını çocuklarına ayırıyor. Onlarla birlikte keyifli vakitler geçiren ve o anlara dair kareleri de sosyal medya hesabından paylaşan Gülben Ergen, hayattaki zorluklara dayanma kabiliyetini çocuklarıyla birlikte geçirdiği vakitlere ve onların enerjisine bağlarken yine dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Onlarla vakit geçirmeyi "Başka bir dünyadayım senelerdir" şeklinde yorumlayan Ergen şu ifadeleri kullandı:

"Bizim evde şenlik akşamları vardır “bazen” (!) Anne arkadaşlarım bizde kalabilir mi? Daha ağzımı açıp cevap veremeden yapıştırır nefesi yettiğince! Ya lütfen yarın Cumartesi! Kekler, börekler, sıcak çikolatalar... Camı açarlar üşümezler, yatacak yer koltuk olmuş, arkadaş yatağı olmuş takılmazlar.

Dün gece okuduğum “İnsan birlikte en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır” sözünün tam karşısında kendimi buldum.  Bu enerjiyi nerden buluyorsunuz? Hiç yorulmuyor musunuz Hakkınızda konuşanlara nasıl tahammül ediyorsunuz? Birlikte en çok vakit geçirdiğim çocuklarım ve onların arkadaşları. Başka bir dünyadayım senelerdir.

Hayat görüşleri, dinledikleri müzikler, yaşamdaki odakları, isyanları, sevinçleri, gündemleri o kadar renkli ve farklı ki! Şahane hafta sonu dilerim hepimize..."

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