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  • Gülben Ergen'den veda mesajı geldi. Silmeye kıyamadığı videoyu paylaştı

Gülben Ergen'den veda mesajı geldi. Silmeye kıyamadığı videoyu paylaştı

Şarkıcı Gülben Ergen, yoğun iş temposundan kalan tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Durum böyle olunca da çocuklarına dair tüm anları onun için çok değerli bir hale geliyor. Ergen, telefonundaki fotoğraf ve videoları silerken birlikte çıktıkları bir tatile dair videoyu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı bu videoya düştüğü notta 'geçmiş ait ne varsa vedalaşın' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 00:21
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Gülben Ergen Instagram hesabından paylaştığı video ile veda mesajı verdi

Gülben Ergen'den veda mesajı geldi. Silmeye kıyamadığı videoyu paylaştı
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Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşimde kalan ve gündelik hayatına dair anları da büyük bir samimiyetle takipçilerinin beğenisine sunan Gülben Ergen bu defa 'telefonunda geçmişe ait ne varsa vedalaşırken' karşısına çıkan bir videoyu sevenleriyle buluşturdu.

Çocuklarıyla birlikte çıktığı bir tatilde tekneden denize atlarken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaşan Gülben Ergen bu görüntüye dair şu satırları yazdı:

"GEÇMİŞE AİT NE VARSA VEDALAŞIN"

"3 2 1 Atla anne atla... Telefondan eski ne varsa silerken sakladıklarından birini paylaştım. Eskiye ait ne varsa silmek, sadece telefonu değil, ruhu, yorgunlukları, gereksiz yükleri azalttığı gibi, yeniye izin veren müthiş bi temizlik. Kıyın, Silin, Verin!  Geçmişe ait ne varsa vedalaşın… Son silinenlerden de... Çöp kutusundan da"

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