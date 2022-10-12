Modacı polemiğine noktayı koydu. Gülben Ergen 'ortalık yangın yeri' diyerek paylaştı

Gülben Ergen'in anlaşmaya uymadığını ifade eden Ülgü, ünlü şarkıcıya dava açtı. Halil Ülgü şunları söyledi: "Gülben Ergen Hanım'a stylisti aracılığı ile albüm kapağı ve PR çalışması için ücretsiz kıyafet gönderdim. Karşılığında da ismimi kıyafet tasarımcısı Halil Ülgü diye paylaşması şartı vardı.

İlk gönderdiğim kıyafeti maalesef hiç bir şekilde sosyal medyada etiketlemeden paylaştı. Sadece fotoğrafçısını etiketleyerek paylaştığında ben kendisine üzüldüğümüzü belirttim. İkinci kıyafette yapmaması gerektiğini, büyük emek verdiğimizi, ismimizi yazmazsa kötü reklam olacağını söylememe rağmen, maalesef Gülben Hanım, ikinci kıyafeti de hiç bir şekilde ismimizi yazmadan, kendi reklamını yapıp paylaştı. Yetmedi bizi engelledi." dedi.

İLK YANIT BİLGECAN KOÇANA'DAN GELDİ

Gülben Ergen'in stylingi Bilgecan Koçana'dan açıklama geldi: "Gülben Ergen ile yıllardır uyum içinde olduğumuz bir iş ortaklığımız var kendisinin imajından mükellefim, stylingini benim yaptığım sözü geçen çekimde de Halil Ülgü'ye ait olan bu elbise benim tarafımdan tasarımcıdan fotoğraf çekimde kullanılmak üzere alınıp sonrasında da sorunsuz bir şekilde kendisine iade edilmiştir.

Tarafımdan imzalanan sözleşmeye ters düşecek hiçbir durum yaşanmamıştır. Gülben Ergen daha kendisinin ricası üzerine etiketleyerek storysinde paylaştığı elbise de hala Halil Ülgü'nün profilinde yer almaktadır. Halil Ülgü'nün herhangi bir maddi veya manevi kayba uğraması söz konusu değildir. Bahseden sözleşme de ektedir. Burada da görüldüğü üzere etiket şartı gibi bir ibare bulunmamaktadır. Kamuoyuna arz ederiz.

Bilgecan Koçana / Styling"

GÜLBEN ERGEN TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Şarkıcı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir süredir devam eden tartışmalara noktayı koydu. Ergen konuyu kapatmak istediğini gösteren ifadeler kullandı. Şarkıcı şunları yazdı:

"Sahnede ya da fotoğraf çekimlerinde üzerimde gördüğünüz kıyafetlerin bana ulaşma şekilleri iki türlü olur.

1. Modacıyı tanırım. Atölyesine giderim. Prova olurum. Ödeme yaparım. Kostümü satın alırım.

2. Modacıyı tanımam. Stylist hizmeti alırım. Onlarca markanın kostümleri bana gelir. Denerim. Bedenime uygun olanları çekimde kullanırım ve stylist tarafından iade edilir.

Otuz yılı aşan meslek hayatımda, tanışmadan kostüm ya da aksesuarını kullanıp teşekkür aldığım bir sürü isim olmuştur. Günlerdir ekranda saatlerde konuşulan, basın servisleri yapılarak adımın hoyratça geçtiği, ismi geçen tasarımcı kardeşimizle hiç tanışmadım. Prova olmadım, Atölyesini bilmem...

Müthiş başarılı iki kostümünü bana styling hizmeti veren arkadaşımızın çekime getirmesi ile gördüm ve kullandık ve tüm gelen farklı modacıların kostümleri gibi iade edildi. Tarih 19.03.2022!

Günlerdir ortalık yangın yeri, nasıl markamı etiketlemez? Bir paylaşımda etiketlemişim, diğerinde etiketlememişim.

Kaldı ki, seve seve yıllardır Gülşah Saraçoğlu, Tolga Çam, Raisa Vanessa, Bekir Gökmen gibi sevdiğim dostlarımı (asla mecbur olarak değil, içimden gelerek) özenle etiketlerim. Halil Ülgü kardeşim değerli tasarımların bence popülerlikten çok daha değerli. İsmimin sana kattıklarına ihtiyacın olmayacak kadar creative olduğuna inancım sonsuz. Sevgiler herkese..."