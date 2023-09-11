Gülben Ergen'in 15 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı. Erkan Yolaç'ın yarışmasına katılmış

15 yaşındayken Erkan Yolaç'ın 'Evet-Hayır' yarışmasına katılan Gülben Ergen’in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Gülben Ergen'in 15 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı. Erkan Yolaç'ın yarışmasına katılmış

15 yaşında "Evet-Hayır" yarışmasına katılan Gülben Ergen'in o görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in 15 yaşında Erkan Yolaç’ın yarışmasındaki görüntüleri sosyal medyayı salladı.

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Instagram'da zottiriktv sayfasında yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.

‘Evet-Hayır’ programına katılan Gülben Ergen’in güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla genç kız görüntülerini izleyenler yorum yağdırdı.

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Erkan Yolaç’ın “Hiç hediyemiz kalmadı” sözleri üzerine “Hiç önemli değil. Maksat burada olmak” diyen Ergen, yarışmadaki tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

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