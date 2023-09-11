Gülben Ergen'in 15 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı. Erkan Yolaç'ın yarışmasına katılmış

15 yaşında "Evet-Hayır" yarışmasına katılan Gülben Ergen'in o görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in 15 yaşında Erkan Yolaç’ın yarışmasındaki görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Instagram'da zottiriktv sayfasında yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.
‘Evet-Hayır’ programına katılan Gülben Ergen’in güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla genç kız görüntülerini izleyenler yorum yağdırdı.
Erkan Yolaç’ın “Hiç hediyemiz kalmadı” sözleri üzerine “Hiç önemli değil. Maksat burada olmak” diyen Ergen, yarışmadaki tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
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