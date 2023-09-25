Gülben Ergen'den 'taksi plakaları' açıklaması

Uzun süredir taksi plakaları olduğuna dair haberler çıkan Gülben Ergen, bu konuya da bir kez daha açıklık getirdi.

Gülben Ergen'den 'taksi plakaları' açıklaması

Editör: Ersoy ÖZDEM

Gülben Ergen, 2021 yılında katıldığı YouTube programında, iş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini söylemiş, hakkında çıkan 'taksi plakası' iddialarına da değinmişti.

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"TAKSİ PLAKALARIM HİÇ OLMADI"

"Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim."

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"ARTIK SİNİRLENİYORUM"

Defalarca yalanlamasına rağmen hala taksi plakaları olduğu söylentilerine artık sinirlendiğini vurgulayan Ergen "Yalan dedikçe yazılmaya devam ediyor. Hiçbir zaman taksi plakalarım olmadı. Bir de 500 tane falan diyorlar, inanılmaz" şeklinde konuşmuştu.

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"GÜLBEN ERGEN EFSANESİ DOĞRU DEĞİL"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu da 2019'da yaptığı açıklamada, "Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak görüyoruz ama doğru değil" demişti.

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Ünlü şarkıcı, son olarak bir hayranının dikkat çeken yorumuna kayıtsız kalmadı. Gülben Ergen, "Silikon yok mu demiştiniz göğüslerinizde? Sanki var gibi Gülben Hanım. Çok güzeller" sözlerine, "Size öyle geliyor" karşılığını verdi.

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"BEDENİMDE SİLİKON TAŞIYAMAM"

51 yaşındaki sanatçı, "Taksi plakalarım da, silikonlarım da yok. Takma tırnak takamam. Bedenimde silikon taşıyamam. Saçıma kaynak yaptırdım, bir haftada hepsini yolarak çıkarttım " ifadelerini kullandı.

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