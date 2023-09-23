Gülcemal'in yıldızı Murat Ünalmış sessiz sedasız evlendi

Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu.

Gülcemal'in yıldızı Murat Ünalmış sessiz sedasız evlendi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile hayatını birleştirdi.

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SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) dünyaevine girdi.

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Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.

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Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.

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