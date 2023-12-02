Murat Ünalmış evliliğiyle ilgili konuştu. Sessiz sedasız evlenmişti

Üç yıldır birlikte olduğu Bulgar kökenli Nutiye Akar ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Murat Ünalmış evliliği ile ilgili ilk kez konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Ünalmış evliliğiyle ilgili konuştu. Sessiz sedasız evlenmişti

Son olarak 'Gülcemal' dizisinde Melis Sezen ile başrolü paylaşan Murat Ünalmış, önceki gün eşi ile Kadıköy'de gerçekleşen yeni yıl davetine katıldı.

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Oyunculuğun haricinde ticarete de atılan ve Kapadokya'da bir işletme açan Ünalmış, "Güzel gidiyor ticari hayatım, alıştım diyebilirim. İstanbul ve Kapadokyo arasında gidip geliyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim. Oyunculuğu çok seviyorum, sonuna kadar da yapmaya devam edeceğim" dedi.

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Üç yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile geçtiğimiz eylül aynında sade bir törenle dünyaevine giren Ünalmış, "Hayatımızı göz önünde yaşamayı seven bir çift değiliz. Ondan dolayı kendi sade hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Ünlü oyuncu, düğünde çekilen bir kareye Instagram hesabında yer verip, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan, güzel dileklerini ileten tüm aile fertlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" mesajını yazmıştı.

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in oynadığı 'İstanbul için Son Çağrı' adlı film için düşünceleri sorulan Murat Ünalmış, "Henüz izlemedim. Açıkcası son zamanlarda yapılan filmleri sevmiyorum. Senaryosu ve hikayesi bana tat vermiyor" ifadelerini kullandı.

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