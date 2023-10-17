Güldür Güldür'ün İbrahim'i iğne ipliğe döndü. Son halini görenler gözlerine inanamadı

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla verdiği kilolarla dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün İbrahim'i iğne ipliğe döndü. Son halini görenler gözlerine inanamadı

Güldür Güldür programında İbrahim karakterini canlandıran Rüştü Onur Atilla, son haliyle görenleri şaşırttı.

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Atilla değişimi ile seyirciden tam not aldı.

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11 sezondur Güldür Güldür Show'un şişman şakalarının başkahramanı olan İbrahim yani Rüştü Onur Atilla değişimi ile ağızları açık bıraktı.

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Evli ve iki çocuk babası olan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'yı verdiği kilolar sonrası hayranları tanımakta zorlandı.

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Sevilen oyuncunun son haline "Kilolar uçmuş, çok iyi görünüyorsunuz", "Adeta erimiş", "Bir an tanıyamadım" yorumları yağdı.

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