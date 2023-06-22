Gülşen kazandığını gayrimenkule yatırıyor

Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, konserlerden kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Şarkıcının son olarak 500 bin dolara Barselona’dan ev aldığı iddia edildi.

Gülşen kazandığını gayrimenkule yatırıyor

Gülşen'in, 30 Nisan 2022'deki İstanbul konseri sırasında imam hatiplilerle ilgili sözleri olay olmuştu. Gülşen'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, cezaevindeki dördüncü gününde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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Gülşen, sahneden kazandığı ücretleri, gayrimenkulde değerlendirmeye devam ediyor. Şarkıcının, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur’la son dönemde sık sık gittiği İspanya’nın Barselona şehrinden, 500 bin dolara (11 milyon 800 bin liraya) aldığı dairesi konuşuluyor.

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Çift, yeni evlerine stüdyo da yapmayı planlıyor. İkili, tadilatı tamamlandıktan sonra yeni albüm için kolları sıvayacak.

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Gülşen ve eşi Çolakoğlu’nun, ayrıca Gayrettepe’de lüks bir rezidansta üç adet dairesi bulunuyor. Bu gayrimenkullerin değerinin ise yaklaşık 150 milyon lira olduğu öğrenildi.

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