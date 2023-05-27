Pantolonun üzerine iç çamaşırı giyen Gülşen gündem oldu. Arda Kural’ın yorumu dikkat çekti

Gülşen dün akşam İstanbul Harbiye’de verdiği konserde kıyafetiyle yine gündem oldu. Son tarzıyla eleştiri toplayan Gülşen’e bir yorum da oyuncu Arda Kural’dan geldi.
Editör: Bengü Zorlu
İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı geçtiğimiz sene hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışındaki oğlunun yanında yaşamaya başlayan Gülşen, konserlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Sahne tarzı ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Gülşen dün akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Yeni kırmızı saçlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının sahne kostümü yine tartışma yarattı.
Konserinde iki farklı kostüm giymeyi tercih eden Gülşen, ilk kombininde beyaz dantel pantolon üzerine iç çamaşırı giydi.
Konserinin ikinci yarısında ise siyah transparan bir elbise tercih eden Gülşen, yine tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.
Oyuncu Arda Kural da Gülşen'in dantel pantolonlu tarzına sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, Gülşen'in sahne kıyafeti için, "Eskiden çocuk bezleri yoktu, muşambası vardı. O sandım ama yakışmış" dedi.
Gülşen, konserlerinde performansı kadar, sıra dışı ve cüretkar sahne kostümleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.