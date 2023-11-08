Gülşen ne demek? Gülşen isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Gülşen de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Gülşen ne demek? Gülşen isminin anlamı nedir?