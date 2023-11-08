Gülşen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Gülşen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Gülşen ne demek? Gülşen isminin anlamı nedir?
GÜLŞEN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Gülşen ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Gül bahçesi.
- Güllük gülistanlık.
- Güneş gibi aydınlık.
GÜLŞEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Gülşen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gülşen adını koymak caizdir.