Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi

Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Fransa final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere Katar’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dev maçı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile birlikte izledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da devlet bütçesinden yapılan harcamayla izlenen bu final üzerinden, Türkiye'de futbolun geldiği duruma dair bir eleştiride bulundu.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN ÇARPICI MESAJ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın Katar'a yaptığı seyahati eleştirdi ve 20 yıldır idaresinde olduğu ülkenin uluslararası kupalardaki başarısızlığına dair göndermede bulundu. Uysal şu mesajı paylaştı:

"Tribünde maçı seyreden Sn.Erdoğan herhalde 20 yıldır idare ettiği ülkenin neden 2002’den beri dünya kupalarına gidemediğini düşünüyordur."

DÜNYA KUPASINI ALAN ARJANTİN'İN BAŞKANI FİNALİ EVİNDE İZLEDİ

Erdoğan, Katar emirinin davetlisi olarak maçı yerinde izlerken kupayı kaldıran ülkenin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Dünya kupası final maçını ekonomik kriz içindeki ülkesinden deniz aşırı Katar’a giderek masraf etmek yerine evinde ailesiyle takip etti.