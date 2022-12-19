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  • Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan

Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi

Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenen Arjantin, Dünya şampiyonu oldu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 22:23
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Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi. Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi

Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
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Dünya Kupası Finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Normal süresi 2-2, uzatması 3-3 biten mücadeleyi Arjantin penaltı atışlarıyla kazandı ve Dünya şampiyonu oldu.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI MAÇI EVİNDEN TAKİP ETTİ
Arjantin solcu Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Dünya kupası final maçını ekonomik kriz içindeki ülkesinde, deniz aşırı Katar’a gitmek yerine evinde ailesiyle takip etti. 

İşte o görüntü;

ALBERTO ANGEL FERNANDEZ KİMDİR?
Alberto Ángel Fernández 2 Nisan 1959 Buenos Aires doğumlu Arjantinli avukat ve siyasetçidir.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 10 Aralık 2019 tarihinden bu yana cumhurbaşkanlığı makamında bulunmaktadır.

2003-2008 yılları arasında başkanları Néstor Kirchner ve Cristina Fernández de Kirchner Kabine Direktörü olarak görev yaptı. Peronist seçim ittifakı Frente de Todos'un adayı olarak 2019 cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ve Arjantin cumhurbaşkanı oldu.

10 Aralık 2019 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Fernández, önceli Mauricio Macri'den görevi devralmıştır.

ERDOĞAN KATAR'A FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da maçı izleyenler arasındaydı.

 

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Ali Yıldırım
19.12.2022 06:33
Hee evde maçı izlemiş'te kupayı alan futbolculara kişi başı 1.3 milyon Euro verilecek!! gösteriş giderek'te olur gitmeyerek'te.  
 
Fatih ünal
19.12.2022 06:08
Bahsettiğiniz ülke tamamen emperyalistlerin kontrolünde köylüler bile şirketler için kendi tarlasında köle gibi olmuş iyi bir örnek değil  
 
Metezzi
19.12.2022 05:34
Hamburger yemeye mi gitmiş ?  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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