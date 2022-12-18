Arjantin Dünya Kupası'nı böyle kaldırdı

Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
ARJANTİN'DE BÜYÜK SEVİNÇ
Arjantin Milli Takımı kupasını FIFA Başkanı Gianni İnfantino'dan aldı. Kupa takım kaptanı Lionel Messi'nin ellerinde yükselirken sahada adeta görsel şölen vardı.
Arjantinli taraftarlar ve takımın futbolcuları kupanın sevincini büyük bir coşkuyla kutladı.
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