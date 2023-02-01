Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ birbirine girdi: Zehir zemberek sözler

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden atıştı.

Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili Bandırma'da yaptığı bir konuşmada, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Uysal'dan yanıt geldi.

"ÇOCUKLUĞUNDA TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ İLE..."

Uysal, sosya medya hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:

"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."

Uysal, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE GELİNCE KUZU GİBİSİN"

Tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için, "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursinin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ. Gültekin Uysal adamlığının ZEKATINI verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeliye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakına serçelik yapıyorsun. YAZIKLAR OLSUN" ifadelerine yer verdi.

Enginyurt ardından, Özdağ'ı etiketleyerek, "Süleyman Soylu sana "Hayvandan daha aşağı" dediğinde, Soylu’yu kınamıştım. Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hak ediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ

Ümit Özdağ ise Gültekin Uysal'ın açıklamasını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun"