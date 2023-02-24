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Gültekin Uysal ilan etti. Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Bu noktada elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 21:51
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Gültekin Uysal ilan etti. Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gültekin Uysal ilan etti. Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Uysal, 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Millet İttifakı toplantısında muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Uysal, Demokrat Parti olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediklerini açıkladı.

Uysal, özetle şöyle konuştu:

"SİYASET SON TAHLİLDE BİR GÜÇ DENKLEMİ"

"Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde, siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal psikolojik sınırlar, geçişkenlikler; yürütülen süreç, sadece son 1 yıllık Altılı Masa süreci değil, 16 Nisan Referandumundan itibaren kademe kademe büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetler ne demek, bunun şuurunda olan, üretken verimli devleti finanse eden insanlarımızın bir demokrasi talebi var. İyi yönetim talebi var. İyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binanın güvenli olması demek, tükettiğimiz gıdanın güvenli olması demek. Demokrasi talebinin her geçen gün yükseldiği bu toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde bir güç denklemi.

"SİYASİ LİDERLİĞİ YAPACAK OLAN PARTİLERDİR, GENEL BAŞKANLARDIR"

"Biz bu süreci, riski, krizi yönetecek, aynı zamanda bir iktidar değişimi değil; beraberinde kurucu akıl ile büyük cumhuriyeti, temel referanslarını merkeze alarak, kurumları, kuvvetler ayrılığını, değer yargılarını oluşturacak siyasi akla, programa ihtiyaç var. Bunun siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle Masa'dan çıkması kategorik olarak uzun süredir ifade ediyorum. Bu noktada elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz."

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