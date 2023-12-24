Gümüşhane’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Gümüşhane’de sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinden itibaren etkisini, göstermeye başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının kent merkezinde 5 santimetreyi bulurken, yüksek dağ geçitlerinde trafikte aksamalar yaşanmasına neden oluyor.
Kar yağışı Gümüşhane’nin tüm ilçelerinde etkisini gösterirken, Karayolları yetkilileri Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı ve Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı geçidinde tırların ilerlemesine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri, sürücüleri zincirsiz ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, youn kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.
Karla kayganlaşan rampalarda eline poşet alan çocuklar, rampa yollarda kayarak doyasıya eğlenirken kartopu oynamayı da ihmal etmedi.