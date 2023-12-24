Gümüşhane’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Gümüşhane bu sabah başlayan kar yağışının etkisi altına girmiş durumda. Öğle saatlerinden itibaren fırtınayla beraber etkisini iyice arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane’de sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinden itibaren etkisini, göstermeye başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 5 santimetreyi bulurken, yüksek dağ geçitlerinde trafikte aksamalar yaşanmasına neden oluyor.

Kar yağışı Gümüşhane’nin tüm ilçelerinde etkisini gösterirken, Karayolları yetkilileri Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı ve Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı geçidinde tırların ilerlemesine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri zincirsiz ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, youn kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Karla kayganlaşan rampalarda eline poşet alan çocuklar, rampa yollarda kayarak doyasıya eğlenirken kartopu oynamayı da ihmal etmedi.

dg.jpg

Son Haberler
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı Gündem
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak Spor
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi Spor
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi Gündem
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu Gündem
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu Gündem
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik Gündem
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik