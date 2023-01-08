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Karlı yol kazaya neden oldu: 2 yaralı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç, kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 15:29
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Gümüşhane'de karlı yolda kaza: 2 yaralı

Karlı yol kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Gümüşhane'nin Zigana Dağı Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı Geçidi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’den Trabzon istikametine hareket halindeki 29 DA 459 plakalı ticari aracın sürücüsü Fahri Selvi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ticari araç Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki Ahmet Salih Güner’in kullandığı 61 K 14443 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 29 DA 459 plakalı ticari araç içerisinde bulunan sürücü Fahri Selvi ve Hamdi Zengin yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


(Kaynak: İHA) 

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