İşte enerjiyi tavan yaptıran besinler ve ne işe yaradıkları… İbn-i Sina’nın bin yıllık kitabından çıktı

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İşte enerjiyi tavan yaptıran besinler ve ne işe yaradıkları… İbn-i Sina’nın bin yıllık kitabından çıktı
İbn-i Sina, bin yıllık kitabından enerjiyi tavan yaptıran besinler ve ne işe yaradıkları ortaya çıktı.

Tıp Kanunu kitabıyla tıp bilimine büyük katkılar sağlayan İbn-i Sina, fiziksel gücü ve enerjiyi artırmak için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini de anlattı.

İşte İbn-i Sina’nın önerdiği, vücuda kuvvet ve canlılık veren o besinler ve faydaları…

İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı eseriyle dünya tıp tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.

İslam''ın "Altın Çağı"nın en büyük hekimlerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina, Hekimlerin Piri ve Hükümdarı lakaplarıyla tanınıyor.

İbn-i Sina, sadece hastalıkları tedavi etmekle kalmadı, aynı zamanda sağlıklı ve zinde kalmak için neler yapılması gerektiğini de öğretti. Tıp Kanunu kitabında sık sık bahsettiği besinler, hem hastalıklara karşı koruyucu hem de vücuda enerji verici özelliklere sahip.

İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği besinler arasında şunlar var:

Soğan

Yumurta

Ceviz

Yulaf

Kereviz

Badem

Et Turunçgiller

Zerdeçal

Ispanak

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