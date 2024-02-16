Ruh hastalıklarına şifa oluyor. İbn-i Sina'nın reçetesinden çıktı

Depresyon, anksiyete, panik atak gibi ruhsal sorunlar günümüzde çok yaygın olduğu biliniyor.

Alternatif tıp yöntemleriyle ruh sağlığını iyileştirmek isteyenler giderek çoğalıyor.

Tıp alanında büyük bir otorite olan İbn-i Sina, bu sorunlara da çözüm sunmuştu.

Kötü ruh haline sahip olanlar, düzenli olarak tükettiklerinde iyileşebilirler.

MUZ PÜRESİ

Muz, potasyum bakımından zengin bir meyve olup, depresyon ve çeşitli duygu durum bozukluklarına iyi geliyor.

Muzdaki magnezyum miktarı, vücuttaki eksikliği gidererek; uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik ve depresyon gibi durumları tedavi ediyor.

İbn-i Sina, muzun özellikle püre şeklinde tüketilmesini tavsiye etmişti.