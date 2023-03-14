Günde 6 saatten az uyuyanlara çok kötü haber

Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda uykunun önemine vurgu yaptı ve az uyumanın nasıl sonuçlar doğuracağını duyurdu.

Sönmez'in yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Günde 7-7.5 saat uyumaya özen gösterin. Yetersiz uykunun zararlarını duyunca şaşıracaksınız. Uyku eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır; Viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine zemin hazırlar.

Grip olma riskinizi 3 kat arttırır. Diğer viral hastalıklar için de benzer riskler oluşturur. Bunları nasıl mı yapar, sadece bir örnek ile devam edelim:

Normalde kanımızda natürel killer (katil hücre) ve bazı özel lenfositler var. Bunlar dışarıdan giren mikroplarla ve kanserle savaşır. Dr Michael İrvin’in deneysel çalışmasına göre sadece 1 günlük uykusuzluk bu hücreleri % 70 oranında azaltabilir.

Kanser riskini, uzun vadede % 40’a yakın arttırır. Hipertansiyon oluşumuna neden olur. Kalp damarlarında (koroner) plak oluşumunu 2-3 kat arttırır. Kalp krizi riskini önemli oranda arttırır.

Orta yaşlarda günde 6 saat ve daha az (gece) uyuyanlarda, günde 7 saat uyuyanlara göre ileri yaşlarda demans gelişme riski % 30 artar.

Uykuya daldığımızda beyin omurilik sıvısının, beyindeki dolaşımı ve ritmik dalgaları.. Bu sayede, adeta beyin yıkanır; resetlenir, gelişir ve zararlı proteinlerin birikiminden korunur.

Gece 6 saatten az uyuyanlarda, 6-9 saat uyuyanlara göre kalp krizi riski %20 daha fazla.

5 saat uyuyanlarda, 7-8 saat uyuyanlara göre kalp krizi riski %52 daha fazla.

Kaliteli bir uyku için; Uykudan 3-4 saat önce yarım saat egzersiz iyi olur.

Önce insülin direncine, sonra diyabete neden olur.

Hem yeme alışkanlıklarınızı, hem de metabolizmayı etkileyerek obezite yapar.

Alzheimer riskini arttırır. Ömrünüzden 10-12 yılı götürür.

Uyku süresi ile demans ( bunama) ilişkisi hakkında çok önemli bir makale...

Uyku, vücudun dinlenerek ve yeni güne hazırlanarak geçirdiği toparlanma süreci olarak biliniyor. Kaliteli bir uykunun ardından güne daha dinç ve enerjik başlanılabiliyor. Gün içinde öğrenilen bilgiler uzun dönem hafızaya uyku sırasında yerleştiriliyor.

Ancak günlük hayatta uyku kalitesinin düştüğü zamanlar da olabiliyor. Özellikle stresli dönemlerde uyku kalitesi düşüyor ve uyumakta zorluk çekilebiliyor. Kalitesiz uyku da çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Her gün aynı saatte yatağa girmeli.

Yatak odası serin ve karanlık olmalı.

Sigara ve içki tüketilmemeli. Kahve içecekseniz uyumadan en az 6-8 saat önce içilmeli.