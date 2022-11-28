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Günde bir paket sigara içenlerin o hastalık için öncelikle diş hekimine gitmesi gerekiyor

Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Günde 1 paket sigara içen bir kişinin, ağız kanserine yakalanma riski 9 kat fazla. Kişi yüksek konsantrasyon ile alkol de kullanıyorsa bu oran yüzde 15’e yükselebilir” diye uyardı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 07:56
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Günde bir paket içenler bakın ne oluyor

Günde bir paket sigara içenlerin o hastalık için öncelikle diş hekimine gitmesi gerekiyor
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Sigara dumanının içinde 4 binden fazla organik kimyasal madde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Özbayrak, özellikle polisiklik nitrosominler denen kimyasal madde grubunun kanser oluşumda 1 numaralı faktör olduğunu açıkladı. Prof. Semih Özbayrak, hiç sigara içmeyen ile günde 1 paket içenler arasında ağız kanserine yakalanma riskinin 9 kat arttığına işaret ederek, “Kişi yüksek konsantrasyon ile alkol de kullanıyorsa bu oran yüzde 15’e yükselebilir” şeklinde konuştu.

“AĞIZ KANSERİNİ ERKEN TEŞHİSTE DİŞ HEKİMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Ağız kanserlerinin erken teşhisinde, diş hekimliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Özbayrak, çok görünür bir yerde olmakla birlikte bu kanser tipinde genellikle 3. veya 4. safhada kliniğe başvurulduğunu belirterek, “Bu kadar geç fark edilmesinin sebebi, öncelikle hastaların bu durumu ciddiye almamaları. Özellikte çıkartılabilir protez kullanan hastalar, hissettikleri acı ya da ağrıyı alıştıkları protez vurukları ile karıştırabilirler. İkinci neden ise gidilen tecrübesiz hekimlerin gereksiz tedavi denemeleriyle zaman kaybına neden olması” dedi. Özbayrak, sözlerine şunları da ekledi:

“Bu aşamadan sonra maalesef tüm tedavi yöntemleri kullanılsa bile 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 40’dır. Yani hastaların yüzde 60’ı maalesef hayatını kaybediyor. Ağız direkt görünen bir ortam. En sağlıklı teşhis, direkt muayene, biyopsi ve simir testi ile yapılabilir” dedi. Ağız kanserlerinin teşhisinde üniversite diş hekimliği fakültelerinin çok önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Ağız sağlığı konusu biraz sahipsiz kalmış durumda. Diş Hekimleri diş odaklı, kulak burun boğaz uzmanları da daha çok boğazın gerisiyle ilgileniyor. Maalesef, YÖK tarafından da “Oral Diagnoz (Teşhis/Ağız Hastalıkları) eğitim alanından çıkarıldı. Bu kabul edilecek bir tutum ve davranış değil. Bu nedenle üniversitelerin diş hekimliği fakültesi klinikleri, teşhis ve tanı koymada en önemli yerlerdir”

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