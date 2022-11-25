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Sigarayı bıraktıran besinler. Başka çareler aramayın

Sigarayı bırakmak daha sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamanızı sağlayacağı biliniyor. Sigarayı bıraktıran besinlerle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:30
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Sigarayı bıraktıran besinler

Sigarayı bıraktıran besinler. Başka çareler aramayın
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Habertürk’te yer alan habere göre; Sigara içmenin insan hayatını kısalttığı biliniyor. Bu süreçte sigara bırakmanın önemi artıyor. Sigarayı bırakmak çeşitli hastalıklara yakalanma riskini de fazlasıyla azalttığı vurgulandı.

İşte sigarayı bıraktıran besinler…

MUZ

Muz, sigarayı bırakmak için size yardımcı olabileceği gibi sigaranın vücudunuza verdiği zararı da en aza indirmektedir. İçerisinde bulunan potasyum ve B vitamini sayesinde vücudunuzu sigaranın verdiği zararlardan arındırır.

ELMA

Elma vücudunuzu nikotinden oldukça hızlı arındıracaktır. Düzenli olarak tüketilen elma, akciğer fonksiyonlarını artırır ve balgam attırarak ciğerleri temizler. Canınız sigara içmek istediğinde elma tüketebilirsiniz. Nikotin isteğiniz azalacaktır. 

ARMUT

Sigarayı bırakmak için şeker oranı yüksek olan meyvelerden armut tercih edebilirsiniz. Tatlı meyveler nikotin isteğinizi bastıracaktır.

PORTAKAL

Yaşamımızı tehdit eden ve birçok hastalığa kapı açan sigarayı bırakmak için, etkili olan meyvelerin arasında portakal da bulunuyor. C vitamini deposu olan portakal, nikotin isteğini azaltıyor ve bu sayede sigara içme isteğinizi yok ediyor.

KEREVİZ

Sigara bırakma aşamasında uzmanlar çiğ sebze çiğnemenizi öneriyor. Özellikle çiğ kereviz çiğnemek ağzınızı oyalayacak ve az kalorili olduğu için kilo alımına sebep olmayacaktır. Sigaranın yıprattığı akciğerlerin çalışma fonksiyonlarını da düzenleyen kereviz ve kereviz sapı, sigaranın tadını da kötüleştirdiği için içme isteğinizi azaltıyor.

PATLAMIŞ MISIR

Yağsız patlamış mısır lif açısından zengin, kalorisi düşük olduğundan sigara bırakma aşamasında önerilir. Hem elinizi oyalar hem de o sırada siz oyalanırken vücudunuzun nikotin isteğinizi azaltır.

ET

Uzmanların araştırmalarına göre sigara içen kişiler daha az et tüketmelidir. Çünkü et yemek sigaranın tadını artırıyor ve yedikten sonra nikotin isteği daha ağır basıyor.

SU

Hayatın en temel içeceği olan su, sigaranın vücuda verdiği zararlı toksinleri atar. Nikotin, vücudu susuz bıraktığı için bol bol su içmek gerekmektedir.

SAKIZ

Canınız sigara çektiğinde çakmağınıza uzanmamak için elinizin altında sakız bulundurabilirsiniz. Hem sizi oyalayacaktır hem de tatlı olduğundan nikotin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu vesileyle azalan nikotin isteği, sigara içmenizi engelleyecektir.

ZENCEFİL

Antioksidan olarak oldukça önemli bir yere sahip olan zencefil, akciğerlerinizi temizler. Sigaranın vücuda verdiği zararları en aza indiren bu besin, sigarayı bırakma aşamasında size destek olur.

ABRAHAMSON METODU

Tütün bağımlılığından kurtulmak için uygulanan Abrahamson metodunda,  bağımlılık yapan maddeler ile ilgili merkez noktalara müdahale edilir ve kişi bağımlılıklarından ve buna bağlı davranışlarından uzaklaştırılır. Bu metod sayesinde tütün dışında, gluten, şeker, karbonhidrat gibi bağımlılıklardan da kurtulabilirsiniz.

EKİNEZYA

Akciğer enfeksiyonlarını iyileştirme görevi gören ekinezya, sigaranın verdiği hasarı azaltır. Özellikle ekinezyanın çayı sigara bırakma aşamasında size destek olur.

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