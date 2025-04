Gündemi MHP belirliyor... Ey adalet neredesin?!

Adalet olmayan yerde devlet olmaz; var olan devlet/idare ya yıkılacak ya halkı süründürülecektir. Cuntalarda, diktatörlüklerde bunun örnekleri çoktur.

Adalet Allah’ın emridir:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide 5/8)

“Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah’ın kulları kardeşler olunuz.” (H. Muhammed)

El-Adlü esasü’l-mülk. (Adalet mülkün temelidir.) (Mülk: Devlet) (Hz. Ömer)

“Adaletin olmadığı bir devlet, tıpkı temelsiz bina gibi eninde sonunda yıkılıp gitmeye mahkûmdur.” (Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs 2019)

“Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. / İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. / Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. / Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. / Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir. (...) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır.” (Devlet Bahçeli, 19 Mart 2025)

“Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir.” (Devlet Bahçeli, 14 Nisan 2025)

“Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner. Adaletin en kötüsü ise geç tecelli edenidir.” (Bülent Arınç, 2 Eylül 2024)

"Ben 28 Şubat'ta tutuksuz yargılandım, Erdoğan tutuksuz yargılandı, Erbakan tutuksuz yargılandı. Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı.” (Bülent Arınç, 20 Nisan 2025)

“Bir ülke turpunan, şalgamınan idare edilmez. Bu ülke hukukla, adaletle yönetilir.” (Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan, 19 Nisan 2025)

Çok insan tutuklu ve adalet bekliyor. Yüksek mahkemelerin kararları uygulanmıyor. İstenmeyen kararlar veren mahkemelerin ve yüksek yargı organlarının üyeleri değiştiriliyor.

Anlaşılan o ki Devlet Bahçeli, bu olanların tehlikesine dikkati çekiyor ve daha ötesi MHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Feti Yıldız vasıtasıyla dengeleri oynatacak teklif getiriyor.

Çoğu basın yayın organlarında ilk haber olarak verilen o teklif önemli. Üzerinde titizlikle çalışıldığı anlaşılıyor. Dostluğumuz çok önceye dayanan Feti Yıldız’a kaç gündür ulaşamıyordum. Belli ki, dengeleri değiştirecek bu teklif üzerinde çalışıyordu. MHP, yeni infaz kanunu ve yeni anayasa istiyor. Feti Yıldız’ın X yazısı ayrıntılı:

“Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var. / İyi bir infaz rejimi olmadan, Ceza ve Ceza Muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz. / Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir. / Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar, anayasa ve insan hakları sözleşmeleriyle çizilmiştir. / Her insan kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. / Temel hak ve hürriyetler insan olmanın doğal sonucudur. / Bir anlaşmadan doğmaz bir lütfu da değildir. / Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. / Anayasamızda tarif edilen eşitlik ilkesinin amacı, hukuksal durumu aynı olan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamaktır. / İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir. / TBMM öncelikle / İnsan onurunu merkeze alan, / Hâkim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların yanında hükümlülerin de anlayabileceği karmaşık olmayan, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, / infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır. / Bununla birlikte, - Yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir. / Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasal çerçeveye kavuşmamız daha fazla ertelenemez.”

Bu günlerde gündemi belirleyen Dr. Devlet Bahçeli’nin, geçmişte, bugün daha da geçerli çok önemli bir teklifi vardı. O teklif yazısı 1986 yılında dönemin en önemli gazetelerinden Tercüman’da çıkmıştı. Devlet Bey’e dair yazdığımız kitabımızda yer alıyor. İleride bahsedeceğim.