Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı

Gazetecilik alanının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'daki tanınmış Cipriani restoranında talihsiz bir düşme sonucu yaralandı. Başına aldığı darbe neticesinde beyin kanaması geçirdiği ve hemen yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Acil bir şekilde Fulya bölgesindeki Acıbadem Hastanesi'ne nakledilen Cıvaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Cıvaoğlu, hukuk eğitimi aldığı Ankara Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım attı. Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabirlik yaparak mesleki kariyerine başlangıç yaptı. TRT'nin kuruluş aşamasında sabah haber bültenlerinin hazırlanmasında önemli bir rol üstlendi. Daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı ve Tercüman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Medya sektöründeki yükselişini sürdüren Cıvaoğlu, Güneş Gazetesi'nin kuruluşunda da ortak ve genel yayın yönetmeni olarak yer aldı. 1986 ile 1996 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürlük koltuğuna oturdu. 1996 yılından itibaren Milliyet Gazetesi'nde başyazar olarak görev yapmaya başladı.

Televizyon dünyasında da aktif olan Cıvaoğlu, Kanal D'de sekiz yıl boyunca siyasi programlar hazırlayıp sundu ve 'Durum' programı ile izleyici karşısına çıktı. Aynı kanalda beş yıl süresince 'Şeffaf Oda' programını hazırlayıp sunarak ekranlarda kalmaya devam etti. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak FOX Türkiye'de program yapmaya başladı ve bir yıl sonra Tv8'e geçiş yaptı. Üç yıl Tv8 ekranlarında kaldıktan sonra 2016 yılında CNN Türk'e transfer oldu. Akademik alanda da katkılar sunan Cıvaoğlu, Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri vermektedir ve İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir.