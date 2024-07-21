İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 10 ölü

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 kişinin cenazeleri hastaneye getirildi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi’nin sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada ise, "İsrail savaş uçaklarının el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırılarda 6 kişi şehit oldu." denildi. Bu saldırılarda da birçok kişinin yaralandığı ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının Nuseyrat kampında Gurab ailesine, el-Bureyc kampında ise Halife ailesine ait evleri hedef aldığını belirtti. Tanıklar, bu saldırılarda çok sayıda çocuk ve kadının da yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını ifade etti.