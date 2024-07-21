İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 10 ölü

Kaynak: AA
İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 10 ölü

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 kişinin cenazeleri hastaneye getirildi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi’nin sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada ise, "İsrail savaş uçaklarının el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırılarda 6 kişi şehit oldu." denildi. Bu saldırılarda da birçok kişinin yaralandığı ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının Nuseyrat kampında Gurab ailesine, el-Bureyc kampında ise Halife ailesine ait evleri hedef aldığını belirtti. Tanıklar, bu saldırılarda çok sayıda çocuk ve kadının da yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını ifade etti.

İlgili Haberler
Vergi borçlarına yeni düzenleme. Hangi borçlar silinecek?
Altında ibre tersine döndü. Paraşütleri hazırlayın
Markette 200 TL'den satılıyordu: Fiyatı birden 20 TL'ye düştü. Duyan kapış kapış alıyor
ATM'lerde yeni dönem. Bankalar jet hızıyla duyurdu!
Son Haberler
Şanlıurfa'da otomobil devrildi. 1 ölü 3 yaralı Yerel Haberler
Şanlıurfa'da otomobil devrildi. 1 ölü 3 yaralı
Boğulma vakaları artıyor Yaşam
Boğulma vakaları artıyor
Bu hafta 11 şirket para dağıtacak: Tarihler belli oldu Ekonomi
Bu hafta 11 şirket para dağıtacak: Tarihler belli oldu
Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı Gündem
Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı
10 yıl önce kaybolan adamın cesedi evin temelinden çıktı Yerel Haberler
10 yıl önce kaybolan adamın cesedi evin temelinden çıktı
Trabzonlulardan Bakan Yerlikaya’nın 'terörist' açıklamasına tepki Gündem
Trabzonlulardan Bakan Yerlikaya’nın 'terörist' açıklamasına tepki