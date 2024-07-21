Ticaret ve Sanayi Odası'nda personel alımları başladı

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 30 Temmuz 2024 tarihine kadar aşağıdaki şartları taşıyan adaylardan gerçekleştirilecek.

ARANAN ŞARTLAR:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması

Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesi

Kamu haklarından mahrum olmamak

Belirtilen süreler geçmiş olsa bile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde yer alan suçlardan mahkum olmamak

Görev yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmak

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya İktisat fakültelerinden mezun olmak

KPSS'den ilgili puan türünde asgari puanı almak

Veri tabanı ve network sistemlerine hakim olmak

İngilizce bilmek ve bilgisayar kullanabilmek

Takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 30 Temmuz 2024 tarihine kadar http://www.bozuyuktso.org.tr/ adresindeki ilan kılavuzunda belirtilen bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamlayabilirler.