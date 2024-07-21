Ticaret ve Sanayi Odası'nda personel alımları başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret ve Sanayi Odası'nda personel alımları başladı

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, yeni iş fırsatları yaratma amacıyla kadrosunu genişletiyor. Adayların, belirlenen başvuru koşullarını yerine getirmeleri gerekiyor. İşte detaylar...

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 30 Temmuz 2024 tarihine kadar aşağıdaki şartları taşıyan adaylardan gerçekleştirilecek.

ARANAN ŞARTLAR:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması
  • Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesi
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Belirtilen süreler geçmiş olsa bile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde yer alan suçlardan mahkum olmamak
  • Görev yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmak
  • Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya İktisat fakültelerinden mezun olmak
  • KPSS'den ilgili puan türünde asgari puanı almak
  • Veri tabanı ve network sistemlerine hakim olmak
  • İngilizce bilmek ve bilgisayar kullanabilmek
  • Takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 30 Temmuz 2024 tarihine kadar http://www.bozuyuktso.org.tr/ adresindeki ilan kılavuzunda belirtilen bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamlayabilirler.

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