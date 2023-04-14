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Güneş kremlerinin fiyatını görünce bayılacaksınız hem de yüzde 23 indirimli. Şimdi alın taksitini anca ödersiniz

Ülkede yaz mevsimi henüz kendini göstermemişken, bir kişisel bakım mağazasındaki güneş kremi fiyatları şaşkına çevirdi. Bir güneş kremi yüzde 23 indirimle 420 TL'den satılıyor. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:51
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Güneş kremlerinin fiyatı şaşkına çevirdi

Güneş kremlerinin fiyatını görünce bayılacaksınız hem de yüzde 23 indirimli. Şimdi alın taksitini anca ödersiniz
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YENİÇAĞ/ Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

Türkiye'de hayat pahalılığı ve ekonomik kriz vatandaşı her gün usandırmaya devam ediyor. 

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Fakat fahiş fiyatlı ürünler ve çıkan tatil masrafları birçok kişinin gözünü korkutuyor.

VATANDAŞ YAZ GELMEDEN TERLEDİ

Geçtiğimiz yıla göre fiyatı kat kat artan bir ürün var ki o da güneş kremi. Bir kişisel bakım mağazasında ünlü bir markanın güneş kreminin fiyatı yaz gelmeden vatandaşı terletti. 560 TL'yi bulan güneş kremi yüzde 23 indirimle 420 TL'den satılıyor. 

BİR GÜNEŞ KREMİ YÜZDE 23 İNDİRİMLE 420 TL...

Geçen yıl fiyatı 290 ile 350 lira bandında olan güneş kremleri bu yıl bir kişisel bakım mağazasında 560 TL'den satılıyor. Fakat mağazada yapılan yüzde 23 indirimle kremlerin 420 TL'ye düşürüldüğü görüldü. 

Bu fiyatlar karşısında vatandaş, alım gücü düşük olduğu için şu günlerde kredi kartı taksitine başvuruyor.

Fiyatları gören vatandaş, "Yaz gelmesin", "Yaz gelmeden fiyatlar böyleyse tatil fiyatları ne olur artık", "Yoğurt sürecez artık", "Şerefimle kavrulurum" yorumlarında bulundu.

Öte yandan, sezonun tamamen gelmesiyle beraber fiyatların olduğundan daha da yüksek olacağı iddia ediliyor. 

 

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