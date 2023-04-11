İki kabağın fiyatı vatandaşı şoke etti. Vatandaş pazardan aldığı iki kabağa 21 TL verdi

YENİÇAĞ / Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

Türkiye'de vatandaş her gün yeni bir zam haberiyle karşı karşıya kalıyor.

Gıda fiyatlarındaki pahalılık vatandaşı usandırdı. Özellikle tarladan çıkan meyve ve sebzeler market ile semt pazarlarına gelene kadar fahiş fiyatları buluyor.

Gıda fiyatlarındaki yükselişle birlikte sebze ve meyve fiyatları da tavan yaptı. Vatandaş yemeklerin vazgeçilmezi soğanı tartışırken, Kabak fiyatları aldı başını gitti. 2 tane kabak pazarda 21 TL'ye satılıyor.

2 KABAĞA 21 TL VERDİ

Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişte sebze-meyve fiyatları cep yakmaya başladı.

Kabağın pazardaki kilo fiyatı 25 TL'ye kadar çıkarken, vatandaş 1 yeşil biber, 2 kabağı 21 TL'den aldı.

PAZARCIYA İSYAN ETTİ

Vatandaş aldığı kabağın fiyatının yüksek gelmesi nedeniyle pazarcıya isyan etti.

Pazarcı, "Bizim bir suçumuz yok, kazancımız da olmuyor." yanıtını verdi.

Bir başka pazarcı ise "Fiyatlardan biz de şikayetçiyiz, biz de mağduruz." dedi.