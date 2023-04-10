Herkes soğanı konuşurken turşu aldı başını gitti. 1 kilo turşu bakın kaç lira? Üstelik pazar fiyatı

YENİÇAĞ/ Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,29 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 50,51'e gerilediğini açıklamasının ardından gözler marketlere ve pazar tezgahlarına çevrildi.

Kış aylarının vazgeçilmezi turşu için pazara giden vatandaş eli boş döndü. Pazar tezgâhlarında turşuluk malzemeler yerini alırken, vatandaş fiyattan esnaf da satamamaktan dertli.

KİLOSU 80 TL'Yİ GÖRDÜ

Pazar tezgahlarında turşunun kilo fiyatı 80 TL'yi gördü.

Hem sofraların hem de kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan rengârenk turşular için vatandaşlar pazarın yolunu tuttu.

Uygun fiyata geç kalmadan turşusunu yapmak isteyenler pazarları doldursa da fiyatlar beklendiği gibi olmadı.

TURŞUNUN YANINA YANAŞAMADILAR

Geçen yıl 15 liradan satılan turşu bu yıl 80 lirayla tezgâhlarda yerini aldı.

Pahalılıktan şikayet eden vatandaşlar, turşu kurmanın bu sene çok zor olduğunu ve turşunun yanına yanaşamadıklarını söyledi.

Turşuyu kiloyla alamayan vatandaş, isyan etti. Bazı vatandaşların 30 liralık, 20 liralık, 10 liralık aldığı görüldü.