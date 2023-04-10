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Herkes soğanı konuşurken turşu aldı başını gitti. 1 kilo turşu bakın kaç lira? Üstelik pazar fiyatı

Soğan fiyatlarına gelen zamlar tartışılırken, gözden kaçan bir şey daha var ki oda turşu. Pazar tezgahlarında turşunun kilo fiyatı 80 TL'yi buldu. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:43
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Pazarda turşunun fiyatını gören kaçtı

Herkes soğanı konuşurken turşu aldı başını gitti. 1 kilo turşu bakın kaç lira? Üstelik pazar fiyatı
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  YENİÇAĞ/ Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,29 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde   50,51'e   gerilediğini açıklamasının ardından gözler marketlere ve pazar tezgahlarına çevrildi.

 Kış aylarının vazgeçilmezi turşu için pazara giden vatandaş eli boş döndü. Pazar tezgâhlarında turşuluk malzemeler yerini   alırken,   vatandaş fiyattan esnaf da satamamaktan dertli.

  KİLOSU 80 TL'Yİ GÖRDÜ

  Pazar tezgahlarında turşunun kilo fiyatı 80 TL'yi gördü. 

  Hem sofraların hem de kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan rengârenk turşular için vatandaşlar pazarın yolunu   tuttu.

 Uygun fiyata geç kalmadan turşusunu yapmak isteyenler pazarları doldursa da fiyatlar beklendiği gibi olmadı. 

TURŞUNUN YANINA YANAŞAMADILAR 

Geçen yıl 15 liradan satılan turşu bu yıl 80 lirayla tezgâhlarda yerini aldı.

Pahalılıktan şikayet eden vatandaşlar, turşu kurmanın bu sene çok zor olduğunu ve turşunun yanına yanaşamadıklarını söyledi. 

Turşuyu kiloyla alamayan vatandaş, isyan etti. Bazı vatandaşların 30 liralık, 20 liralık, 10 liralık aldığı görüldü. 

 

 

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