'Pahalılık Erdoğan sayesinde' etiketlerini hazırladı cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı seçime muhalefetten sorgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı.



"SEÇİM KANUNUNA MUHALEFET" SUÇLAMASI

Tele1’den Oğuzhan Poyrazoğlu’nun haberine göre, Mahir Akkoyun cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıp ifade verdikten sonra, yeni tweetleri ortaya çıktı. Akkoyun hakkında bu defa “seçim kanununa muhalefetten” bir kez daha ifade işlemi başlatıldı.







AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sticker yüzünden gözaltına alınan Mahir Akkoyun’un avukatı Berfin Kaya yaptığı açıklamada, “Mahir’in paylaşımlarında herhangi bir suç yok, Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşmamış durumda ama yine de Mahir şu an gözaltında, birçok kurumdan da insan destek olmaya geldi Mahir’in yanındayız.” ifadelerini kullandı.







SAATLER ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Gözaltına alındığını Mahir Akkoyun saatler öncesinden bir şarkı paylaşarak, “Olur da gözaltı durumu filan olursa diye Hadi iyi geceler.” notunu düştüğü bir tweet attığı görüldü.









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