Gökyüzünde bir görsel şölen yaratacak güneş tutulması için bekleyiş sürüyor. 2023 yılının ilk güneş tutulması ise 20 Nisan’da gerçekleşmişti. Yılın ikinci güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Ekim ayı güneş tutulması hangi gün?

Amerika'da "ateş çemberi" olarak da bilinen güneş tutulması, gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen yaratması bekleniyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasına gelerek Güneş'in tamamını veya bir kısmını kapattığı astronomik bir olaydır. Güneş tutulmasının ateş çemberi olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

2023 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bu yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. İkinci tutulması ise halkalı tutulma olarak meydana gelecek.

2023 yılının önemli gök olaylarından halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulmasının yaklaşmasıyla birlikte, bu olayın hangi tarihte gerçekleşeceği ve Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği merak ediliyor.

Dünyada merakla beklenen Güneş tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek. Ekim ayında Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek.