Eyvah. Dünya'ya doğru geliyor. 60 Dünya büyüklüğünde

5 gün önce Güneş’te neler oldu? Bilim insanlarının açıkladığı bilgilere göre Güneş’teki delik 60 Dünya büyüklüğüne ulaştı. Doğrudan Dünya'ya doğru bir güneş rüzgarı akışının yayıldığı aktarıldı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Eyvah. Dünya'ya doğru geliyor. 60 Dünya büyüklüğünde

Güneş’te oluşan dev karanlık Koronal delik büyümeye devam ediyor. Bilim insanlarının açıkladığı bilgilere göre delik Dünya’nın 60 katına yükseldi.

Bu açılan dev karanlık deliğin 4 Şubat’tan beri Dünya’ya dönük olduğu ve Dünya’ya doğru radyoaktif dalgaların yayıldığı belirtildi.

Dev deliğin 2 Aralık'ta yıldızın ekvatorunun yakınında şekillendiği ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştığı bilgisi verildi. Bilim insanları böylesinin daha önce görülmediğini de aktardı.

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‘GÜNEŞ FIRTINASI’

Radyoaktif plazma parçacıklarının uzayda yol alarak Dünya'ya ulaşmasına neden oluyor. Bu parçacıklar da Güneş fırtınası olarak adlandırılıyor.

Mart ayında ortaya son Koronal delik, Dünya'da son yılların en güçlü Jeomanyetik fırtınasına neden olmuştu.

Yeni deliğin ne kadar süre duracağı bilinmiyor. Ancak Koronal deliklerin 27 günden daha uzun süre dayandığı biliniyor.

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